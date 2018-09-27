اعتقال المشتبه بهم في سلوفاكيا على خلفية اغتيال صحفي استقصائي وصديقته

اعتقلت الشرطة السلوفاكية، اليوم /الخميس/، عددا من المشتبه بهم في قضية اغتيال صحفي استقصائي وصديقته، وهي القضية التي هزت الرأي العام السلوفاكي وتسببت في استقالة رئيس الوزراء روبرت فيكو.



وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية أن رئيس الوزراء بيتر بيليجريني كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه سعيد بتلقي أخبار تفيد بأن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم في قتل شابين أبرياء، مؤكدا أن التحقيق في هذه القضية يعد من أولويات حكومته.



وكان الصحفي جاك كوسياك وصديقته قتلا بمنزلهما في 21 فبراير الماضي، فيما أفاد موقعه الإلكتروني بأن كوسياك كان يحقق في أنشطة المافيا الإيطالية في سلوفاكيا وصلاتها المحتملة بأشخاص قريبين من رئيس الوزراء روبرت فيكو.

