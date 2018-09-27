عودة ديبالا للتهديف.. ونتائج مباريات السيري الأبرز في صحف إيطاليا

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة اليوم الخميس، على فوز كل من يوفنتوس ونابولي في الدوري، بجانب المباراة المنتظرة بين الفريقين، مساء السبت المقبل.



وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "الكرة لهم، السبت في تورينو بالفعل مباراة الاسكوديتو.. يوفنتوس ونابولي والمواجهة الحقيقية"..وأضافت "يوفنتوس فاز على بولونيا 2-0 وديبالا يعود للتهديف.. أما أنشيلوتي ففاز على بارما 3-0، وإنسيني يسجل مجددا وميليك سجل ثنائية".



وتابعت "ميلان، توقف بيبيتا.. هيجواين لن يكون في الميدان ضد إمبولي: مشكلة في العضلات وبوريني سيحل محله.. وجاتوزو غاضب من تسريب أخبار عدم مشاركة هيجواين"..وختمت الصحيفة "جنوى يفوز. وبياتيك يتصدر الهدافين برصيد 6 أهداف.. وباستوري يسجل بالكعب مرة أخرى مع روما، ولاتسيو يصارع قبل الديربي".



وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "الجوهرة.. ديبالا يكسر الجفاف ويسجل هدفه الأول هذا الموسم"..وأضافت "هزموا بولونيا 2-0، الفوز السابع على التوالي، والسادس في الدوري الإيطالي من أصل 6 مباريات.. وأليجري يقول: سعيد من أجل باولو، كانت مباراة جيدة".



وتابعت "يوفي ونابولي يستمران في الارتفاع بفضل نجومهما العالميين: وخلال يومين سيتقابلان وجها لوجه"..وأردفت الصحيفة "إنسيني قاتل محترف.. خامس هدف للورنزو، الذي سجل 8 أهداف في الموسم الماضي بأكمله، وثنائية رائعة من ميليك، يهزمون بارما 3-0".



وأكملت "كوريري ديللو سبورت": "الليلة ميلان بدون بيبيتا، جاتوزو يواجه اختبار إمبولي، توقف هيجواين بسبب مشكلة عضلية.. وفي مباراة أخرى، ديربي سبال وساسولو".



وسلطت الصحيفة الضوء على الهزيمة الصادمة التي تعرض لها برشلونة، وتمكن ليجانيس من قلب النتيجة في دقيقة واحدة على البلوجرانا..وختمت "دي فرانشيسكو يتنفس الأكسجين.. روما يضع 4 أهداف في فروسينوني، إيزيبيو ينقذ نفسه.. بينما لاتسيو يقهر أودينيزي: ويوم السبت ديربي كبير".



وعنونت صحيفة "توتو سبورت": "مرح يوفنتوس بعد الفوز السادس.. ديبالا وماتويدي يسقطان بولونيا: الفوز السادس في الدوري الإيطالي على التوالي للبيانكونيري، والذي يبقى متصدرًا بفارق 3 نقاط على نابولي"..وأضافت "يوم السبت في الأليانز ستاديوم، ننتظر الصدام بين أليجري وأنشيلوتي"..وتابعت الصحيفة "هيجواين خارج المباراة.. جاتوزو: ميلان، لا خوف".