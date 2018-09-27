ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو هيروين بالخانكة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو هيرويين وسلاح ناري خلال قيامهما بترويج المواد المخدرة بين عملائهما بمركز الخانكة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكانت معلومات سرية قد وردت للعميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بقرية أبو زعبل مركز الخانكة، وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.



وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء علاء فاروق مدير مباحث القليوبية المعلومات أنه في أحد الأكمنة تمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبطهما وتبين انهما يدعيان أيمن م م عاطل ويحيي أ أ عاطل. وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى وعدد 3 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى 1500 جنيه.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.