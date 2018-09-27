الرمد التذكاري: إجراء 50 جراحة يوميا.. ومواطنون: الكشف بـ3 جنيهات.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى" المصرية، اليوم الخميس، تقريرًا حول المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية؛ والذي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى منه بعد تطويره، حيث يواصل تقديم خدماته العلاجية للمواطنين.



وقالت نجلاء حسن، نائب مدير المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، إن المعهد يتضمن 20 عيادة منهم 6 متخصصة للأطفال فقط، مشيرًة إلى أنه ازداد عدد المرضى الذين يترددون على المعهد خاصًة بعد افتتاح الرئيس للمرحلة الأولى من تطويره.



من جهتها، نوهت الدكتورة أميمة الشاذلى نائب مدير المعهد، إلى أن عملية التطوير شملت على تزويد 10 غرف عمليات بأحدث الأجهزة العلاجية والكوادر الطبية القادرة على إجراء 50 عملية جراحية يوميًا.



وأكدت إحدى المواطنات، أن معاملة الأطباء بالمستشفى جيدة مع المرضى، لافتًة إلى الكشف بـ 3 جنيهات فقط، وهو أقل تذكرة كشف في مصر حاليا.