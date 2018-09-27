وزير الثقافة الأردنية تشيد بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض في عمان

انطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمعرض عمان الدولي للكتاب بالعاصمة الأردنية، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة مجلس حكماء المسلمين، الذي يترأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتستمر فعالياته حتى السادس من أكتوبر المقبل.



وتفقدت بسمة النسور وزيرة الثقافة الأردنية، خلال افتتاحها للمعرض، جناح مجلس حكماء المسلمين، واستمعت إلى شرح حول دور المجلس وجهوده في نشر السلام العالمي، ومد جسور الحوار بين الأديان.



وأعربت الوزيرة عن إعجابها الشديد بمشاركة المجلس وإصداراته المتميزة، موضحة أنها قرأت بالفعل بعض هذه الإصدارات، وأن الأردن والعالم العربي بحاجة إلى فكر المجلس وجهوده في نشر الوسطية والاعتدال.



ويعد جناح مجلس حكماء المسلمين، واحدًا من أبرز الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث يقدم لزواره باقة من المؤلفات القيمة لعدد من قادة الفكر والرأي في العالم العربي والإسلامي، من أبرزهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، والأمير غازي بن طلال، عضو المجلس، والدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء ومجلس حكماء المسلمين.



ويعرض الجناح مجموعة من الأفلام والفيديوهات القصيرة التي تشرح لرواد المعرض بشكل مبسط قيم التسامح والتعايش المجتمعي، وتؤكد على أن الإسلام دين الإنسانية والسلام لجميع البشر.



ويحرص مجلس حكماء المسلمين على المشاركة في معظم معارض الكتب العربية والعالمية، وذلك في إطار خطته لنشر الفكر الوسطي، والانفتاح على مختلف الثقافات وتبادل الآراء والأفكار بين الكتاب والمثقفين العالميين، حيث شارك المجلس في معرض القاهرة، ومعرض الدار البيضاء، وأبوظبي، وموسكو، وإندونيسيا، ويخطط للمشاركة في معارض الشارقة وفرانكفورت، وغيرها من المعارض والمحافل الثقافية العالمية.