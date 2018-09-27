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محافظات

قافلة طبية بالأسمرات بمناسبة اليوم العالمي لتنظيم الأسرة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
نظمت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة تحت رعاية د. هالة زايد وزير الصحة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالتعاون مع جمعية القاهرة لتنظيم الأسرة والتنمية قافلة طبية مجانية في تخصصات النساء والولادة والباطنة والأطفال والعظام علي مدار يومي الأربعاء والخميس بمنطقة الاسمرات.

وأكد المحافظ على تقديم الدعم الكامل للقوافل الطبية التي تقوم بها مديرية الشئون الصحية بالتعاون مع المجتمع المدني خاصة في الأماكن الأكثر احتياجًا.

ولاقت القافلة إقبالًا من المواطنين والمترددين على المنطقة حيث وفرت القافلة الكشف المجاني والأدوية- والمشورة الطبية عن الصحة الانجابية كما تم افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة بمركز طبي الاسمرات (1).

شارك في القافلة حسن الغندور رئيس جهاز الاسمرات وعدد من الجمعيات الاهلية من بينها جمعية الهلال الأحمر والمجلس القومي للمرأة والمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي والهيئة الإنجيلية ووزارة الاوقاف.

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