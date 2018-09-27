حملة مكبرة لاستهداف البؤر الإجرامية بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية في مدينة الخانكة لضبط تجار المخدرات والهاربين من الاحكام وحائزى السلاح الناري.



وبحسب بيان، الخميس، أسفرت الحملة عن ضبط 750 جرام هيروين ونصف كيلو حشيش و300 جرام استروكس 3 اسلحه نارية وبيضاء، كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 351 حكما منهم 12 حكما جنائيا وضبط 229 قضية مرورية وأحيلوا جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق.



كانت تعليمات اللواء وزير الداخلية لمديري الأمن بشن حملات مكبرة بنطاق المديريات تستهدف مكافحة الجرائم بشتى صورها لتحقيق الانتشار الأمني وفرض السيطرة الأمنية والانضباط للشارع.



فقامت حمله مكبرة اشرف عليها اللواء رضا طبلية مدير الامن وقادها اللواء علاء فاروق مدير المباحث والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية في مدينة الخانكه واسفرت عن ضبط 3 تشكيلات عصابية للاتجار فى المخدرات و التشكيل الاول يضم كلا من " أ م م " سن 31 و " ي أ أ " سن 27 عاطلان وبحوزتهما فرد خرطوش و3 طلقات و300 جرام هيروين ومبلغ مالى 1500 جنية و ضبط " م أ م " سن 24 وبحوزته فرد خرطوش و3 طلقات 200 جرام حشيش.



والتشكيل الثانى يضم كلا من " ب ي م سن 32 " و " ح س " 26 سنه و " م ع م " 37 سنه و" ح أ م " 20 سنه وبحوزتهم 300 جرم استروكس 200 جرام حشيش قطعتين سلاح ابيض.



والثالث تم ضبط " ع م ع " 32 سنه و" س ع " سن 35 اثناء استقلالهما توك توك بدون لوحات وبحوزتهما 200 جرام حشيش ومبلغ مالى 815 جنيها وسلاح ابيض " مطواة " " ص م م " وشهرته " القلزومي " سن 30 عاطل وبحوزته كميه 400 جرام هيروين ومبلغ مالى 600 جنيه، و " م ر ك - 39 سنة - عاطل"، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 50 جرام هيروين ومبلغ مالى 435 جنيه و"سامح ع ر - 37 سنة - عاطل" وبحوزته 100 قرص مخدر.



كما تم القبض على 3 أشخاص صادر لهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة في قضايا بلطجة ومقاومة السلطات وإطلاق أعيرة نارية وضبط عاطلين هاربين من المراقبة.



وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 351 حكم منهم 12 حكما جنائيا كما أسفرت الحملة التي شارك فيها اللواء نبيل عدلي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية عن ضبط 229 قضية مرورية منها سحب 50 رخصه متنوعة وحجز 35 توك توك و3 قضايا بلطجة وفرض اتاوات.



وأسفرت الحملة عن ضبط 297 قضية مرافق منها 26 إشغال طريق 92 ازالة فورية و25 غرزة شاى كما تم ضبط 10 قضايا اداب و13 احداث و11 مصنفات فنيه و13 اموال عامه واخطرت النيابات المختصه فتولت التحقيق.