شاهد.. بطولة العالم لتسلق الأعمدة الخشبية بإنجلترا

عرض برنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية"الأولى"،اليوم الخميس،تقريرًا حول بطولة عالمية لتسلق الأعمدة الخشبية العالمية والتى تُقام فى إنجلترا.



ففى محاولة من الإثارة والتشويق،قام مغامرون بتحدى صعب لممارسة تسلق الأعمدة الخشبية فى لحظات جنونية أثناء مغامراتهم بالصور والفيديوهات حتى أصبحت طريقة سباق بإنجلترا ونوع آخر من البطولات.



ويستخدم هواة هذه الرياضة أدوات مصممة لذلك،إضافة إلى استخدام مهاراتهم للتسلق إلى أعلى،ولكن فى النهاية يجدون المزيد من الصعوبات مثل حالة الجو وقلة النوم والجوع ونقص الأوكسجين .

