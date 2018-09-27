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أخبار البلد

الاتحاد للطيران الهندسية تستضيف السفير الهندي لدى الإمارات

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:16 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
نورهان خفاجي
رحبت شركة الاتحاد للطيران الهندسية، أكبر مزود لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات التجارية في الشرق الأوسط، بزيارة السفير نافديب سوري، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشار م. رجا مرجان، في السفارة الهندية في الإمارات العربية المتحدة، إلى منشآتها في أبوظبي.

وكان في استقبال السفير الهندي، عبد الخالق سعيد، الرئيس التنفيذي وعدد من كبار التنفيذيين في الاتحاد للطيران الهندسية، حيث جرى تقديم عرض تقديمي عن القدرات التي تمتلكها الشركة والإنجازات التي حققتها، وحظي الوفد بجولة شاملة على مرافق الاتحاد للطيران الهندسية المتطورة، والتي تقع بمحاذاة مطار أبوظبي الدولي.

وشملت الجولة زيارة لحظائر الطائرات المتواجدة في المنشأة والتي تغطي مساحة 42 ألف متر مربع تقريبًا، شاملة 10 آلاف متر مربع مخصصة لمرافق طلاء الطائرات، وحظيرة طائرات مصممة خصيصًا لاستيعاب ما يصل إلى ثلاث طائرات طراز إيرباص A380 في وقت واحد. وقد تمكنت الشركة من إتمام مشاريع صيانة ناجحة لشركات طيران رائدة حول العالم.

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