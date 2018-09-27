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مدبولي يتفقد طب الأسنان والصالة المغطاة بجامعة جنوب الوادي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:04 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
محمود مطاوع
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على متابعة سير العملية التعليمية بجامعة جنوب الوادي بمدينة قنا، حيث تفقد كلية طب الأسنان بالجامعة، والتقى بعدد من الطلاب هناك أثناء تلقيهم التدريب العملي بأحد المعامل المحدثة مؤخرا بنحو 32 جهازا جديدا في مجال علاج الأسنان، لتدريب الطلاب وفق أحدث ما يتيح لهم مواكبة التطور.

كما تفقد مدبولي الصالة المغطاة للألعاب الرياضة داخل حرم جامعة جنوب الوادي، المقامة على مساحة 3600 م2، وتقام عليها مباريات كرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطائرة، وخماسي كرة القدم، وتتسع لعدد 2000 متفرج، وشاهد رئيس الوزراء عددا من أنشطة الطلاب في الرياضات المختلفة، وذلك في اطار متابعة تكليفات الرئيس بالتوسع في الأنشطة الرياضية داخل الجامعات لاستثمار طاقات الشباب.

والتقط رئيس الوزراء الصور التذكارية مع عدد من طلاب الجامعات، الذين يؤدون نشاطهم الرياضى، وتمنى لهم التوفيق فى دراستهم، مثمنا دور ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول جامعة جنوب الوادي، من رئيس الجامعة، حيث تضم 18 كلية ومعهدًا واحدًا، وبها نحو 50827 طالبا وطالبة في العام الدراسي الجديد، كما تجذب الجامعة الطلاب من جميع المحافظات بمصر والدول الأخرى، وتضم ايضا 1733 عضو هيئة تدريس ومعاون، وتقوم الدولة بدور كبير في المساهمة في المجالات البحثية وتقديم الخدمة المجتمعية لأبناء قنا وأهالي مصر في الوجه القبلي.

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