محافظ الإسكندرية: زيادة تفعيل إدارات الرصد البيئي بجميع الأحياء

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بزيادة تفعيل إدارات الرصد البيئي بجميع الأحياء، على أن تكون مكملة للإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة.



واستمع المحافظ، من رؤساء الأحياء ما يتم في منظومة الرصد البيئي بكل حي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء لمناقشة آليات العمل والخطط التنفيذية لجميع الخدمات والمرافق التي تنفذ بكل حي.



وقال قنصوة، إنه تم إنشاء "تطبيق إلكتروني لمنظومة الرصد البيئي بالمحافظة" مشيرا إلى أن ذلك التطبيق تحت التجريب حاليا، وهدفه زيادة تفعيل منظومة الرصد البيئي وربطه بجميع الأجهزة المعنية للتأكد من كفاءة العاملين في تلك المنظومة وما يتم من أعمال رصد والإجراءات التي تتخذ تجاهها.



وأشار إلى أننا نعمل في ملف النظافة على أكثر من اتجاه ومنها إتجاه الجمع من أمام العمارات وهو ما يتم تجريبه حاليا في بعض الأحياء وسيتم تعميمه تدريجيا على الإسكندرية فيما بعد بعد إزالة أي معوقات قد تظهر خلال الفترة التجريبية، وكذا اتجاه دراسة إقامة ٣ مصانع لتدوير المخلفات.