ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الإسكندرية: زيادة تفعيل إدارات الرصد البيئي بجميع الأحياء

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:39 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بزيادة تفعيل إدارات الرصد البيئي بجميع الأحياء، على أن تكون مكملة للإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة.

واستمع المحافظ، من رؤساء الأحياء ما يتم في منظومة الرصد البيئي بكل حي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء لمناقشة آليات العمل والخطط التنفيذية لجميع الخدمات والمرافق التي تنفذ بكل حي.

وقال قنصوة، إنه تم إنشاء "تطبيق إلكتروني لمنظومة الرصد البيئي بالمحافظة" مشيرا إلى أن ذلك التطبيق تحت التجريب حاليا، وهدفه زيادة تفعيل منظومة الرصد البيئي وربطه بجميع الأجهزة المعنية للتأكد من كفاءة العاملين في تلك المنظومة وما يتم من أعمال رصد والإجراءات التي تتخذ تجاهها.

وأشار إلى أننا نعمل في ملف النظافة على أكثر من اتجاه ومنها إتجاه الجمع من أمام العمارات وهو ما يتم تجريبه حاليا في بعض الأحياء وسيتم تعميمه تدريجيا على الإسكندرية فيما بعد بعد إزالة أي معوقات قد تظهر خلال الفترة التجريبية، وكذا اتجاه دراسة إقامة ٣ مصانع لتدوير المخلفات.

ترشيحاتنا

لحظة هبوط اضطراري لطائرة ركاب بنغالية لم تفتح عجلاتها الأمامية.. فيديو صادم

الموساد يكشف موقف ترامب ونتنياهو من صواريخ إس-300 لسوريا

أول تعليق من بنك الكويت الوطني بعد اندلاع حريق ضخم في أحد مقراته

باسل يسري: لقاء السيسي ونتنياهو يعكس جهود مصر لحل القضية الفلسطينية

ترامب يعلن رفضه لقاء ترودو على هامش الجمعية العامة

محاضرة فنية أخيرة لكارتيرون اليوم استعدادا لمواجهة النجمة اللبناني

للرجال فقط ..استعيد شبابك بملعقة من هذا الخليط على الريق

سؤال يستفز ياسمين رئيس.. والنجمة ترد: معلش ليه وده من إيه؟

فنانون ندموا على المشاركة فى أعمال فنية.. فيفى عبده تتأسف على دورها في مهمة في فيلم قديم.. وأحمد سلامة يؤكد: سيناريو شارع الهرم لم يطبق على أرض الواقع

اليوم.. قبول طلبات راغبي التدريب بمعهد السالزيان الإيطالي مجانا

مدبولي: مدينتا غرب وشرق قنا طفرة جديدة للمحافظة .. فيديو

750 مليون جنيه عائد بيع 130 وحدة سكنية بالشيخ زايد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. أحمد مجدي دخل المستشفى لتركيب شريحة باليد فخرج جثة هامدة

أمن الجيزة توفر الخضروات والفاكهة بمبادرة كلنا واحد بـ 3 مناطق.. صور

صندوق مكافحة المخدرات يشن مبادرة لتوعية الطلاب الجدد بالجامعات

مدير مدرسة يستخدم حلا سحريا لأزمة المقاعد الأمامية.. صور

محافظ المنوفية يقبل رأس المفتي ويستقبله على باب الديوان العام.. صور

فيديو

طريقة عمل الأرز البسمتي.. و7 فوائد لتناوله
طريقة عمل الحمام الكداب
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو
الرئيس البرتغالي: السيسي دعاني لحضور منتدى شباب العالم في نوفمبر.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟