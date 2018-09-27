الانتهاء من ترفيق 118 مصنعا ضمن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .. صور

انتهت هندسية القوات المسلحة من تنفيذ مشروع ترفيق 118 مصنعا ضمن المنطقة الصناعية على مساحة 356 فدانا جنوب بورسعيد، والذى من المقرر أن يفتتحه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قريبا.



من جانبه صرح المهندس مبارك منصور مبارك رئيس القطاع ومدير فرع سيناء بشركة المقاولون العرب والمشاركة في المشروع الكبير، أنه يتضمن ترفيق ٣٦٥ فدانًا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد وإنشاء شبكة طرق بإجمالي طول ٧ كم شاملة أعمال حفر وإحلال جسور ترابية وطبقة أساس للمنطقة الصناعية وكذلك إنشاء شبكة طرق بطول ٣كم شاملة أعمال الرصف الأسفلتي وأعمال الأرصفة والبلدورات وشبكة صرف المطر بمنطقة التجمع الصناعي ١١٨ مصنعًا.



وأضاف مبارك أنه يتم إنشاء شبكة خطوط انحدار بالمدينة الصناعية والتجمع الصناعي وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بـ ١٢٢ مليون جنيه.



