والي تستعرض تجربة مصر في دعم المرأة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

واجتماعيا.



وعرضت والي تجربه دور إيواء المرأه المعنفة، ومشروعات مستورة وبرنامج تكافل الذي يربط الدعم النقدي ببقاء الأبناء والبنات في المدرسة حتي سن ١٨ سنة وكانت ردود الافعال من الوزراء الحاضرين ايجابية ومهتمة بالاطلاع علي تفاصيل التجربة المصرية.



كما أكدت والى على حرص مصر علي استمرار المبادرة بل ودفعها للأمام ودعمها على كل المستويات وأن محاور العمل لابد ان تشمل تدريب وتوعية الدعاة ورجال الدين واستخدام الدراما والفن ووسائل التواصل الاجتماعي ودعم دور المجتمع المدني، بالإضافة للتشريعات وإنفاذ القانون.



وأضافت أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقي ستستمر في دعم قضايا المرأة الافريقية بكل قوة من اجل تحقيق التنمية الشاملة فى أفريقيا.



ويشار الى أن المائدة المستديرة شهدت حضورا رفيع المستوى ضم ملكة مملكة ليسوتو ووزيرة التعاون الدولي الكندية حركة زونتا العالمية لدعم المرأة وزراء من بنجلاديش وجنوب افريقيا وبوركينا فاسو ومنظمات يونيسيف وبلان ومنظمه الامم المتحدة للمرأة ووزراء من كينيا ومالاوي

وساحل العاج.

جدير بالذكر أن آخر تقديرات للزواج المبكر في مصر كانت في حدود ١٥٪.وكانت مبادرة الرئيس الزمبى والتى تدعمها مصر قد حددت الأولويات الآتية للحد من زواج الأطفال وهى تعليم الفتيات التوعية والتثقيف للامهات والتصدى للفقر وإتاحة قروض مشروعات للأمهات الصغيرات وخاصة المطلقات، حيث تتعرض ١٢ مليون فتاة سنويا للزواج المبكر قبل سن ١٨ سنة علي مستوي العالم وتعتبر أفريقيا هي الأسوأ في هذا المجال، وعرضت والي جهود مصر لدعم المرأه بشكل عام اقتصاديا وسياسيا