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أخبار البلد

والي تستعرض تجربة مصر في دعم المرأة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:22 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
شاركت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ممثلة للدولة المصرية في أعمال المائدة المستديرة التي أقيمت على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، بدعوة من رئيس زامبيا ادجار لونجو.

وكان الرئيس الزامبى قد وجه الدعوة لمصر باعتبارها الدولة، التى ستتولى رئاسة الاتحاد الافريقى بداية من العام القادم حيث يستضيف سنويا مائده مستديره لعرض نتائج مبادرته لإيقاف الزواج المبكر والزواج القصري في قارة افريقيا حيث اعلن انخفاض زواج الاطفال من ٤٢٪الي 31%.

 جدير بالذكر أن آخر تقديرات للزواج المبكر في مصر كانت في حدود ١٥٪.

وكانت مبادرة الرئيس الزمبى والتى تدعمها مصر قد حددت الأولويات الآتية للحد من زواج الأطفال وهى تعليم الفتيات التوعية والتثقيف للامهات والتصدى للفقر وإتاحة قروض مشروعات للأمهات الصغيرات وخاصة المطلقات، حيث تتعرض ١٢ مليون فتاة سنويا للزواج المبكر قبل سن ١٨ سنة علي مستوي العالم وتعتبر أفريقيا هي الأسوأ في هذا المجال، وعرضت والي جهود مصر لدعم المرأه بشكل عام اقتصاديا وسياسيا 
واجتماعيا.

وعرضت والي تجربه دور إيواء المرأه المعنفة، ومشروعات مستورة وبرنامج تكافل الذي يربط الدعم النقدي ببقاء الأبناء والبنات في المدرسة حتي سن ١٨ سنة وكانت ردود الافعال من الوزراء الحاضرين ايجابية ومهتمة بالاطلاع علي تفاصيل التجربة المصرية.

كما أكدت والى على حرص مصر علي استمرار المبادرة بل ودفعها للأمام ودعمها على كل المستويات وأن محاور العمل لابد ان تشمل تدريب وتوعية الدعاة ورجال الدين واستخدام الدراما والفن ووسائل التواصل الاجتماعي ودعم دور المجتمع المدني، بالإضافة للتشريعات وإنفاذ القانون.

وأضافت أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقي ستستمر في دعم قضايا المرأة الافريقية بكل قوة من اجل تحقيق التنمية الشاملة فى أفريقيا.

ويشار الى أن المائدة المستديرة شهدت حضورا رفيع المستوى ضم ملكة مملكة ليسوتو ووزيرة التعاون الدولي الكندية حركة زونتا العالمية لدعم المرأة وزراء من بنجلاديش وجنوب افريقيا وبوركينا فاسو ومنظمات يونيسيف وبلان ومنظمه الامم المتحدة للمرأة ووزراء من كينيا ومالاوي 
وساحل العاج.
والي تستعرض تجربة مصر في دعم المرأة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
والي تستعرض تجربة مصر في دعم المرأة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
والي تستعرض تجربة مصر في دعم المرأة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
والي تستعرض تجربة مصر في دعم المرأة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
والي تستعرض تجربة مصر في دعم المرأة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
والي تستعرض تجربة مصر في دعم المرأة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

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