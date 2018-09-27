ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

حقيقة بابلو إسكوبار المغرب.. يرغب فى شراء مدينة طنجة وتهجير الشباب لإسبانيا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:22 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، صورة لشاب فى العقد الثالث من العمر، مع تعليق بأنه أشهر تاجر مخدرات فى مدينة طنجة المغربية، ويرغب فى شراء المدينة مقابل تسديد أى ديون على الدولة، بالإضافة إلى ترحيل الشباب بحريًا لإسبانيا من أجل حياة أفضل.

وانتشرت الصورة فى وقت قياسي تمامًا بعنوان "بابلو إسكوبار المغرب"، نسبة إلى الشخصية الأصلية التى كانت تقوم بأفعال مشابهة.

وعلى الرغم من تفاعل الكثيرين من الرواد بالمشاركات والتعليقات، لم يكن الأمر سوى إشاعة.

وعقب تداول عدة أنباء عن الرجل والقارب الشبح الذى ينقل مواطنين مغاربة إلى إسبانيا مجانًا، وتم نسبه إلى نفس الشخصية الوهمية، نجحت السلطات فى القبض على أصحاب القارب خلال حملة على السواحل الإسبانية، بعدما حير الشبح السلطات الإسبانية والمغربية على حد سواء، وأثيرت أسئلة حول من يقف وراءه، خاصة أن انتشار الأنباء عنه شجع الكثيرين على التوجه نحو الساحل المغربي في انتظار وصوله وعبور البحر بواسطته نحو الساحل الإسباني، بدون مقابل.

وأعلنت البحرية الملكية المغربية أنها بالتعاون مع رجال الدرك، أحبطوا محاولة للهجرة السرية انطلاقا من شاطئ مارتيل الذي يبعد عن مدينة تطوان بنحو 12 كيلو مترا.

وقال مصدر عسكري مغربي إن وحدة تابعة للبحرية الملكية تعقبت مؤخرا قاربا سريعا حاول الوصول إلى شاطئ مارتيل لنقل مهاجرين غير شرعيين، وأجبرته على الفرار إلى عرض البحر خاويا، بينما تم الإعلان بعدها عن توقيف البحرية المغربية زورقا سريعا يقوده إسباني، وعلى متنه 12 من المهاجرين المغاربة غير الشرعيين.

وكان رجال خفر السواحل المغاربة أطلقوا النار على القارب بعد أن رفض ربانه التوقف، ليسفر الأمر عن وفاة فتاة بعد نقلها إلى المستشفى، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

ترشيحاتنا

حريق ضخم في مبنى بنك الكويت الوطني.. فيديو

خسائر فادحة لـ الجماعة الإرهابية فى تركيا بسبب العقارات.. فيديو

شاهد.. أول كلب في العالم يحترف التزحلق على الجليد

الموساد يكشف موقف ترامب ونتنياهو من صواريخ إس-300 لسوريا

نبيل الحلفاوي يعلق على عمومية الأهلي ومحمود البزاوي يرد

6 مسكنات طبيعية من مطبخك لتخفيف الآلام بسرعة لن تتوقعينها

رجل يخسر 3 ملايين يورو في لعبة البوكر خلال ساعة واحدة

في عيد ميلادها.. تعرف على مهنة أروى جودة قبل التمثيل

تجديد حبس فني صيانة وزوجته متهمان بقتل قهوجى وحرق جثته

بعد فيديو الطفل الباكي.. ورقة وبونبوناية مفتاح دخول هيام لقلب طلابها

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو

كارثة جوية.. عطل بتكييف طائرة والركاب يطلبون فتح الباب ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قيادات وضباط الشرطة يوزعون مستلزمات المدارس على الطلبة.. صور

والي تستعرض تجربة مصر في دعم المرأة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لتوزيع خدمات الإنترنت بالقاهرة .. صور

ملكة جمال تركية مهددة بسحب اللقب منها.. صور

حملة نظافة بجميع مستشفيات الفيوم.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو
الرئيس البرتغالي: السيسي دعاني لحضور منتدى شباب العالم في نوفمبر.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة اليوم
الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الطقس لمدة 48 ساعة
فاطمة عيد: الإنترنت سر ابتعادي عن الغناء لعشر سنوات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟