حقيقة بابلو إسكوبار المغرب.. يرغب فى شراء مدينة طنجة وتهجير الشباب لإسبانيا

وانتشرت الصورة فى وقت قياسي تمامًا بعنوان "بابلو إسكوبار المغرب"، نسبة إلى الشخصية الأصلية التى كانت تقوم بأفعال مشابهة.





وعلى الرغم من تفاعل الكثيرين من الرواد بالمشاركات والتعليقات، لم يكن الأمر سوى إشاعة.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، صورة لشاب فى العقد الثالث من العمر، مع تعليق بأنه أشهر تاجر مخدرات فى مدينة طنجة المغربية، ويرغب فى شراء المدينة مقابل تسديد أى ديون على الدولة، بالإضافة إلى ترحيل الشباب بحريًا لإسبانيا من أجل حياة أفضل.وعقب تداول عدة أنباء عن الرجل والقارب الشبح الذى ينقل مواطنين مغاربة إلى إسبانيا مجانًا، وتم نسبه إلى نفس الشخصية الوهمية، نجحت السلطات فى القبض على أصحاب القارب خلال حملة على السواحل الإسبانية، بعدما حير الشبح السلطات الإسبانية والمغربية على حد سواء، وأثيرت أسئلة حول من يقف وراءه، خاصة أن انتشار الأنباء عنه شجع الكثيرين على التوجه نحو الساحل المغربي في انتظار وصوله وعبور البحر بواسطته نحو الساحل الإسباني، بدون مقابل.وأعلنت البحرية الملكية المغربية أنها بالتعاون مع رجال الدرك، أحبطوا محاولة للهجرة السرية انطلاقا من شاطئ مارتيل الذي يبعد عن مدينة تطوان بنحو 12 كيلو مترا.وقال مصدر عسكري مغربي إن وحدة تابعة للبحرية الملكية تعقبت مؤخرا قاربا سريعا حاول الوصول إلى شاطئ مارتيل لنقل مهاجرين غير شرعيين، وأجبرته على الفرار إلى عرض البحر خاويا، بينما تم الإعلان بعدها عن توقيف البحرية المغربية زورقا سريعا يقوده إسباني، وعلى متنه 12 من المهاجرين المغاربة غير الشرعيين.وكان رجال خفر السواحل المغاربة أطلقوا النار على القارب بعد أن رفض ربانه التوقف، ليسفر الأمر عن وفاة فتاة بعد نقلها إلى المستشفى، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.