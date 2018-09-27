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رياضة

موعد مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي والقنوات الناقلة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:12 ص
الإسماعيلى والكويت
الإسماعيلى والكويت الكويتى
عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى فى مواجهة قوية أمام الكويت الكويتي اليوم الخميس، على ملعب الكويت في إطار لقاءات إياب الدور الـ32 من منافسات البطولة العربية.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة في السادسة والنصف، وسيتم إذاعتها عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 2 بشكل حصري.

ويسعى الإسماعيلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة وذلك بعد أن نجح فى تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر يدخل الكويت الكويتي المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز بأكثر من هدفين من أجل الحفاظ على فرص تأهله إلى الأدوار المقبلة من البطولة العربية.

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