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تعليم

تعليم مطروح: التوجيه الفني له دور محوري في رفع الكفاءة المهنية للمعلمين

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:02 م
صدى البلد
نور محمود
أكد سمير النيلي وكيل مدير تعليم مطروح، إن التوجيه الفني يعتبر أحد الدعائم الرئيسية بالعملية التعليمية ودوره محوري في رفع الكفاءة المهنية لمعلمي المواد الدراسية، وفي سبيل تحقيق جودة الأداء من أجل رفع المستوى التعليمي للطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم، مع موجهي عموم المواد الدراسية بالقاعة الكبري بديوان عام المديرية، لمناقشة ايجابيات وسلبيات الأسبوع الأول للدراسة.

وفي بداية الاجتماع، قدم مدير تعليم مطروح، الشكر والتقدير لكافة موجهي المواد الدراسية، للجهد المبذول والأداء المثمر الفعال خلال جولات المتابعة الميدانية بالأسبوع الأول من الدراسة، مشيدًا بإبراز الايجابيات ومعالجة السلبيات التي تلوح في الآفق خلال مجريات اليوم الدراسي بكافة مدارس المحافظة.

ووجه النيلي، بضرورة التحلي بالإخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية من أجل تحقيق التميز التعليمي والانضباط المدرسي داخل المؤسسات التعليمية بجميع الإدارات التعليمية.

واوضح ان العمل بروح الفريق الواحد يحقق منظومة تعليمية متكاملة تعالج العقبات الدراسية الطارئة وفق أسس علمية قويمة ورشيدة كفيلة بتخطيها بأسرع وقت وفق الامكانيات والقدرات الفنية والبشرية المتاحة.

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