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مرأة

أسرع 3 مشروبات لمحاربة تراكم الدهون بسرعة لن تتوقعيها

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:44 م
لمياء الياسين
تعانى من مشكلة تراكم الدهون في منطقة الخصر ما يسبب لك الكثير من الإزعاج إليك طرق مجربة وفعالة للتصدى لمشكلة تراكم الدهون بمنطقة الخصر يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.


مشروب أوراق النعناع والجنزبيل

حرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها وبمكونات متاحة من مطبخك لن تكلفك الكثير بهذا المشروب يقدمها موقع بولد سكاى الهندى..

كل ما تحتاجين..

حفنة من أوراق النعناع
ملعقة من الجنزبيل
ملعقة من ماء الليمون
ثمرة من الجريب فروت

طريقة تحضير المشروب:
فى وعاء على النار ضعى النعناع والجنزبيل واتركيهم ليغلوا لدقائق ثم أضيفى الجريب وماء الليمون وأتركيهم ليمتزجوا فى الخلاط الكهربائى ثم تناولى كوب منه إلى كوبين على مدار اليوم.

مشروب الفجل والقرفة

كل ما تحتاجين لإعداد مشروب الفجل والقرفة

9 ملاعق كبيرة فجل طازج مبشور
عصير 4 ليمونات
3 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي
ملعقتان صغيرتان من مسحوق القرفة
قطعة بحجم 2 سم من الزنجبيل الطازج

الطريقة

فى الخلاط الكهربائى أمزجى كافة المكونات لتتماسك تماما، وتناولى كوبا منه ثلاث مرات يوميا، لمدة 3 أسابيع، ويمكنك تكرار هذه الوصفة كل أسبوعين وأخذ راحة أسبوع آخر.


مشروب الشاى الأخضر والجريب فروت

كل ما تحتاجين إليه لتحضير المشروب ..

ملعقة من ماء الليمون
ملعقة من الشاي الأخضر
ثمرة جريب فروت

طريقة تحضير المشروب:

ضعى الجريب فروت وماء الليمون فى الخلاط الكهربائى وامزجيهم جيدا وضعيهم في وعاء وضيفي إليهم الشاى الأخضر، وضعيه على النار ليغلي ثم أمزجي المشروب جيدا مرة أخرى.

ويساعد تناول هذا المشروب قبل كل وجبة فى استهلاك السعرات الحرارية أقل وتحسين الأيض وكبح الشهية.

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