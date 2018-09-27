محافظ أسيوط: سنضرب كل من يتعدى على أملاك الدولة بيد من حديد

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة بمنحهم وسام المحافظة فى التميز والتفوق العلمي ومكافأة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لكل منهما كما تم تكريم مديرة مدرسة الرعاية المتكاملة لتميزها وتفانيها في أداء عملها، مناشدًا أهالي المحافظة بالقرى والنجوع التحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو سلبيات داخل المحافظة وسرعة إبلاغ الجهاز التنفيذى للدولة بها لتذليل العقبات وإيجاد الحلول العاجلة لها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك تفعيلا للمبادرة التي أطلقها المحافظ لتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي المباشرة مع المواطنين للوقوف على أبرز السلبيات والمشاكل التى تواجههم تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



جاء ذلك خلال ترأسه لقاء المواطنين الأسبوعى بحضور المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل، السكرتير العام، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الشركات والقطاعات المختلفة والعشرات من أهالى قرى ومراكز المحافظة.



بدأ المحافظ لقائه الاسبوعى بتكريم الطالب عمرو محمد عبد الراضى الأول مكرر فى الثانوية العامة "علمى علوم" بمدرسة احمد قرشى الثانوية بمركز ديروط والطالب دافيد ميشيل الأول مكرر في الثانوية العامة " علمى رياضة " بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بمنحهم وسام المحافظة وشهادة التميز والتفوق العلمي، كما سلم "صباح هارون، مديرة مدرسة الرعاية المتكاملة الابتدائية بمدينة أسيوط، وسام التميز وشهاد التقدير لتفانيها فى أداء عملها والنهوض بمستوى مدرستها معربا عن استعداده تكريم المتميزين في مختلف المجالات والقطاعات تقديرا لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد.



واستمع المحافظ – خلال اللقاء – الى مشاكل وطلبات المواطنين والتى تمثلت فى ازالة بعض التعديات والباعة الجائلين ببعض مراكز المحافظة والمطالبة بنقل سوق قرية العصارة إلى السوق البديل بعرب العوامر نظرا لشكوى أهالى القرية المتعدد منه، بالإضافة إلى المطالبة بنهو بعض مشروعات الصرف الصحي بمراكز المحافظة، فضلا عن طلبات بعض الأهالي من ذوي الاحتياجات الخاصة والمتعلقة بمساعدتهم ماديا ومعنويا على مواجهة ظروف الحياة.



وأصدر المحافظ تعليماته المشددة لجميع الجهات التنفيذية بسرعة إزالة جميع الإشغالات والتعديات من قرى ومراكز المحافظة والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين وإزالة كافة التعديات على الارض الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومصادرة معدات البناء، مشيرًا إلى التنسيق الذي تم مع رؤساء شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط لوضع خطة زمنية لإنهاء أعمال المشروعات الجارى تنفيذها بالقرى والمراكز وإعلان تلك المواعيد على مواقع العمل لطمأنة المواطنين.



وفى نهاية الاجتماع طالب المحافظ الاهالى بالحرص على تقديم شكواهم وطلباتهم مسبقا إلى مركز خدمة المواطنين بالمحافظة حتى يتثنى لهم حضور اللقاء الجماهيرى الأسبوعي بحضور القيادات التنفيذية والمسئولين المختصين بحل المشكلة تسهيلا على المواطنين وايجاد الحلول السريعة لشكواهم.