ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

احذري.. أخطاء مكياج تظهرك أكبر سنا.. فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:52 م
صدى البلد
لمياء الياسين
مثلما يخفي بعض مشاكل البشرة، فالماكياج أيضًا يظهرها إذا ما طبق بطريقة خاطئة فأحذرى أخطاء مكياج تظهرك أكبر عمرا والنتيجة تكون إطلالة غير لائقة.

وبحسب خبيرة التجميل نانيس سليم هناك أخطاء هي الأكثر شيوعًا، من شأنها أن تفسد المظهر وتكشف الفرق بين المحترفين والمبتدئين.

إليك مجموعة أخطاء عليك تجنبها فبفضل تقنيات الماكياج الحديثة فقد أصبح من الممكن تضييق أو توسيع العين، وذلك من خلال طريقة التطبيق، وهذا ما يجعل بعض السيدات يقعن في أخطاء عدّة تؤدي إلى نتائج عكسيّة. قد تقترف من تريد أن تبدو عيناها أكثر اتّساعًا أحد الأخطاء فتظهران أصغر حجمًا أو العكس. سنطلعكِ على هذه الأخطاء لتتجنّبيها وتحصلي على النتائج المرجوة

إليك الأخطاء فى الرابط التالى عليك التوقف عنها بدءا من الآن حتى لا تبدين أكبر سنا.

ترشيحاتنا

وزراء وشخصيات عامة ينتفضون من أجل الطفل الباكى.. التعليم: نحقق في الواقعة.. والإفتاء: ليس منا من لم يرحم صغيرنا

جمهور الزمالك ينتفض بعد هاشتاج الأهلي فوق الجميع

5 معلومات مرعبة عن الجثث والمومياوات.. أغربها بوذا والفراعنة والقطط

هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة

ألمانيا تفوز باستضافة بطولة أمم أوروبا 2024

بعد أقل من 24 ساعة على زيارة رئيس الوزراء.. سقوط بوابة مستشفى ساقلتة على رأس فرد أمن

ياسمين علي لـ صدى البلد: لست بحاجة للعري واللي مش عاجبه صوتي ميسمعنيش.. لن أكشف عن عمري الحقيقي.. برامج المواهب خيبة أمل.. ولن أقدم ألبوما لهذا السبب.. فيديو

تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام النجمة

تفاصيل أضخم مشروع سياحي سعودي على البحر الأحمر

استخراج جنين من داخل بطن رضيعة عمرها 10 أيام.. صور

المدير الفني لـ ليفربول يفتح النار على شاكيري بسبب محمد صلاح

لحظة هبوط اضطراري لطائرة ركاب بنغالية لم تفتح عجلاتها الأمامية.. فيديو صادم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة

ضباط الأمن المركزى يزورون أبناء الشهداء فى المدارس تقديرًا لتضحيات آبائهم

مدبولي يشيد بمشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب في قنا

فيديو

طريقة عمل أمريكان فرايد رايز
طريقة عمل شوربة الحب الأمريكية
فوائد وضع ذرة ملح في عجين الكيك والحلويات
طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون
أسرع طريقة لتحضير الكاتشب البيتي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟