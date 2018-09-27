احذري.. أخطاء مكياج تظهرك أكبر سنا.. فيديو

مثلما يخفي بعض مشاكل البشرة، فالماكياج أيضًا يظهرها إذا ما طبق بطريقة خاطئة فأحذرى أخطاء مكياج تظهرك أكبر عمرا والنتيجة تكون إطلالة غير لائقة.



وبحسب خبيرة التجميل نانيس سليم هناك أخطاء هي الأكثر شيوعًا، من شأنها أن تفسد المظهر وتكشف الفرق بين المحترفين والمبتدئين.



إليك مجموعة أخطاء عليك تجنبها فبفضل تقنيات الماكياج الحديثة فقد أصبح من الممكن تضييق أو توسيع العين، وذلك من خلال طريقة التطبيق، وهذا ما يجعل بعض السيدات يقعن في أخطاء عدّة تؤدي إلى نتائج عكسيّة. قد تقترف من تريد أن تبدو عيناها أكثر اتّساعًا أحد الأخطاء فتظهران أصغر حجمًا أو العكس. سنطلعكِ على هذه الأخطاء لتتجنّبيها وتحصلي على النتائج المرجوة



إليك الأخطاء فى الرابط التالى عليك التوقف عنها بدءا من الآن حتى لا تبدين أكبر سنا.