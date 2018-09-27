هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.



كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة إلى متوسطة.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 23 32

بلطيم 23 31

مطروح 21 31

السلوم 20 31

سيوة 23 35

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

العريش 19 31

رفح 18 30

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 34

رأس سدر 23 34

نخل 18 33

نويبع 24 36

طابا 22 34

كاترين 19 35

الطور 24 34

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 26 36

مرسى علم 27 35

الفيوم 23 36

بنى سويف 22 37

المنيا 22 37

أسيوط 21 38

سوهاج 22 40

قنا 23 40

الأقصر 24 41

أسوان 25 43

أبوسمبل 26 42

الوادي الجديد 23 40

شلاتين 27 40

أبو رماد 28 39

راس حدربة 29 37

حلايب 29 35





أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 43

المدينة 30 43

الرياض 24 40

المنامة 31 38

أبوظبي 29 41

الدوحة 30 38

الكويت 26 44

دمشق 14 34

بيروت 24 31

عمان 18 31

القدس 18 29

غزة 22 31

بغداد 22 41

مسقط 26 32

صنعاء 11 27

الخرطوم 28 40

طرابلس 20 24

تونس 18 26

الجزائر 15 24

الرباط 18 29

نواكشوط 25 38



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى

أنقرة 10 24

اسطنبول 18 23

إسلام آباد 22 32

نيودلهي 23 35

جاكرتا 23 34

بكين 11 24

كوالالمبور 23 31

طوكيو 17 23

أثينا 18 22

روما 13 23

باريس 07 20

مدريد 15 28

برلين 05 15

لندن 06 18

مونتريال 10 20

موسكو 02 14

نيويورك 14 21

واشنطن 15 24

ع م م

