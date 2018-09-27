الرئيس السيسي في نيويورك.. التقى نظيره البرتغالي.. واستقبل وفدا من قيادات الطائفة الإنجيلية.. بحث مع رئيس وزراء إسرائيل سبل إحياء السلام.. وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

الرئيس يلتقي وفد قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية

السيسي: التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية تسهم في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط

رئيس البرتغال: نقدر مصر حكومة وشعبا

يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد لقاءات مع قيادات العالم، على هامش زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استقبل الرئيس صباح اليوم، الخميس، بمقر إقامته بنيويورك، مايكل إيفانز، رئيس المجلس الاستشاري الديني للرئيس الأمريكي، مع وفد يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء مايك إيفانز، مؤكدًا انفتاح مصر على تعزيز الحوار بين الشعوب بمختلف أطيافها ومذاهبها، وحرصها على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، كما أشاد الرئيس بمستوى التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين، وعلى رأسها استعادة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.من جانبه، أعرب مايك إيفانز، عن سعادته بلقاء الرئيس، مؤكدًا تقديره للجهود المصرية تحت قيادته فى مكافحة الإرهاب والتصدى لتلك الظاهرة التى باتت خطرًا يهدد العالم بأسره، موضحًا أن ما تشهده مصر من جهود لمكافحة الفكر المتطرف وإعلاء قيم الاعتدال والمساواة وقبول الآخر يعد نموذجًا يحتذى به فى هذا الإطار.كما أشاد إيفانز بالخطوات الإيجابية التى تشهدها مصر على صعيد تحقيق التنمية، وذلك على ضوء تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، بما يلبي طموح الشعب المصرى لتحقيق الرفاهية والازدهار.واستقبل الرئيس أيضا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في فعاليات الدورة ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ​بأن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر الهام في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.والتقى الرئيس، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مع مارسيلو دي سوزا، رئيس البرتغال، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد في مستهل اللقاء بالعلاقات القوية التي تربط بين مصر والبرتغال، وبمستوى اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين وآخرها زيارة الرئيس البرتغالي لمصر في أبريل من العام الجاري.وأعرب الرئيس عن حرص مصر على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين، ودفع أوجه التعاون المشترك، والبناء على النتائج الإيجابية التي حققتها الزيارات الرئاسية بين الجانبين.كما أعرب عن تقدير مصر لمواقف البرتغال الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالجهود المصرية في مجال الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.وقال المتحدث الرسمي إن الرئيس البرتغالي أعرب من جانبه عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبًا، مؤكدًا عمق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات.كما أكد رئيس البرتغال حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، مثمنًا دور مصر في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، والترتيبات الجارية لعقد اللجنة المشتركة المقبلة، وكذا بحث التعاون الجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات، فضلًا عن آخر مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، وجهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.