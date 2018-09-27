رئيس القصير يراجع استعدادات مسابقة أجمل مدينة

عقد اللواء أ.ح يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، صباح اليوم الخميس، اجتماعا للوقوف على استعدادات مدينة القصير لمسابقة أجمل مدينة.



وأكد الشاهد خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف أعمال النظافة وأعمال التجميل بكافة الشوراع الرئيسية وتجميل الميادين، لافتا إلى تكاتف الجميع من أجل الوصول الى المستوى الاول بالمسابقة.



وأشار اللواء الشاهد الى تطبيق خطة العمل المقترحة وتفعيلها خلال فترة زمنية قصيرة ، كما أشار الى العمل الجاد والمتابعة المستمرة لجميع أعمال التجميل التي سوف تتم خلال الفترة المقبلة.



وأوضح رئيس المدينة بأن مدينة القصير تحمل حضارة وتاريخ وتراث وإنها أقدم مدينة بمحافظة البحر الأحمر، وسوف تنال تلك الأعمال جانب من الأهمية من خلال الدخول في المسابقة.



وذكر أن مدينة القصير هى الاولى على مر العصور وهي مدينة تاريخية وسياحية.



حضر الاجتماع سكرتير المدينة ومدير الأزمات ومدير البيئة ومدير المتابعة الميدانية ومدير النظافة وممثل شركة النظافة وممثلون من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومدير قسم الزراعة بالوحدة المحلية.