ولية أمر تناشد التعليم نقل ابنها لمدرسة قريبة

أرسلت إيرينى شنودة، إحدى قارئات موقع "صدى البلد" الإخبارى شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تتضرر فيها من عدم قبول إدارة شبرا التعليمية نقل ابنها من مدرسته بأكتوبر لمدرسة بجوار محل سكنها بشبرا.



وأكدت إيرينى أنها تقدمت بطلب لمدرسة "سان بول الفرير" بشبرا لنقل ابنها "جون عزت فكرى" من مدرسته فى أكتوبر لأنها بعيدة عن محل إقامته، ولكن المدرسة رفضت قبول الطفل.



وطلبت إيرينى من وزير التربية والتعليم والجهات المسئولة سرعة التدخل لحل المشكلة لصغر سن الطفل وصعوبة وجوده بمدرسة بأكتوبر.



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