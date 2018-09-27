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رياضة

لاعبة وادي دجلة تنافس على لقب بطولة العالم للتايكوندو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
حسن العمدة
انضمت لاعبة نادى وادى دجلة، سلمى خالد، إلى منتخب مصر المشارك في بطولة العالم للبومزا تايكوندو (Taipei 2018 World Taekwondo Poomsae Championships) ، التي تقام في الصين في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2018

وتقام البطولة في مدينة تايبيه الصينية. هذا وقد نجحت اللاعبة في الإنضمام للمنتخب بعد تألقها في التصفيات المؤهلة بمشاركة 8 لاعبين في تصفيات المنتخب ومشاركة 32 لاعبا ولاعبة في بطولة الجمهورية، حيث تمكنت من حصد المركز الثاني في بطولة الجمهورية.

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