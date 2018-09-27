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أخبار العالم

ردود فعل إسرائيل علي تصريحات ترامب بـ حل الدولتين

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
سمر صالح
لاقت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول تفضيله حل الدولتين، ردود فعل رافضة من قبل اليمين الإسرائيلي بمن فيهم وزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، وفي حزب الليكود الذي يقوده.

ورغم أن نتنياهو لجأ إلى الدبلوماسية في حديثه، ولم يعارض طرح ترامب حول حل الدولتين، ولاحقًا حول حل الدولة الواحدة المقبول أيضًا بالنسبة له، لكنه قال إن المشكلة ليست في مسمى الدولة الفلسطينية، بل في ماهية هذه الدولة.

وأضاف أن واشنطن توافق على احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الشاملة على الضفة الغربية، حال تم التوصل إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكتب وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي، نفتالي بينيت، كتب منشورًا قصيرًا على صفحته على "فيس بوك" عبر فيه عن رفضه لطرح ترامب قائلًا: "الرئيس الأمريكي صديق حقيقي لإسرائيل، ورغم ذلك فإنه طالما بقي البيت اليهودي في الحكومة الإسرائيلية فلن تقوم دولة فلسطينية".

وكذلك نقلت القناة العبرية الثانية عن وزيرة الثقافة، ميري ريغيف، من حزب "البيت اليهودي" ردها على ترامب بالقول إن "حل الدولتين حل سيئ.. وإن الحل مع الفلسطينيين يجب أن لا يكون على حساب إسرائيل".

من ناحيته، قال عضو الكنيست، موتي يوغاف، من حزب "البيت اليهودي" أيضًا إنه "لم تكن في السابق دولة فلسطينية ولن تكون أبدًا، لأن هذه أرض إسرائيل، ولأنه لا يمكن السماح بإقامة دولة للإرهاب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية حسب التسمية العبرية) لتهديد أمن إسرائيل".

ونقلت القناة عشرون المقربة من اليمين الإسرائيلي عن جدعون ساعر من حزب الليكود قوله إنه لن تقوم في أرض إسرائيل دولة فلسطينية، أبدًا حسب وصفه.

ومن حزب الليكود أيضًا، قال عضو الكنيست ميكي زوهر في رسالة لنتنياهو: "إن تصريحات ترامب خيبت أمله.. وعلى إسرائيل العمل على إقناع الرئيس الأمريكي بالتراجع عن قبول حل الدولتين".

أما بتسلئيل سموطريتش، من البيت اليهودي، فقال: "إن الحل للصراع يجب أن لا يكون على أساس تقسيم أرض إسرائيل"، حسب تعبيره.

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