سفير جيبوتي يزور غرفة القاهرة لبحث زيادة التبادل التجاري

استقبل المهندس إبراهيم العربي ،نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، ورئيس غرفة القاهرة امس الاربعاء محمد ظهر حرسي ،سفير جيبوتي بالقاهرة، لبحث سبل جديدة لزيادة صادرات السلع المصرية إلى السوق الجيبوتي ، ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.



وطالب المهندس إبراهيم العربي السفير بتوفير بيانات أكثر عن السوق الجيبوتي واحتياجاته من السلع المصرية المختلفة ؛ حتى يتمكن المصدرون المصريون من زيادة صادراتهم إلى جيبوتي ، خاصة ان هناك سلعًا مصرية كثيرة يمكن أن يتم تصديرها إلى السوق الجيبوتي خلال الفترة القادمة.



ونوه "العربي" خلال لقاء السفير إلى أن المناخ الاقتصادي المصري في تحسن مستمر ، وهناك حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين سيدخلون السوق المصري في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة حاليًا من بينها قانون الاستثمار الجديد.



ورحب "العربي"بتنظيم لقاء مباشر يضم أصحاب الأعمال في الجانبين المصري والجيبوتي بغرفة القاهرة لاستعراض الفرص الاستثمارية المصرية ، والسلع التي يمكن أن يستفيد منها المستوردون الجيبوتيون لسد فجوة احتياج سوقهم من السلع المختلفة ، وهو ما سيتم الإعلان عنه حين الاتفاق على الموعد النهائي.



من جانبه ، قال السفير الجيبوتي إن سوق بلاده يمكن أن يستفيد من السلع المصرية في الفترة القادمة من خلال الربط بين أصحاب الأعمال في الجانبين وتقوية العلاقات بينهما من خلال لقاءات ثنائية تجمعهما بشكل مباشر ، ولذا نطالب بلقاء موسع بالتنسيق بين السفارة والغرفة لجمع أصحاب الأعمال في البلدين ومناقشة احتياج كل منهما من الآخر.



ودعا السفير غرفة القاهرة من أصحاب الآعمال في الأنشطة المختلفة للمشاركة في معرض جيبوتي التجاري الدول 2018 في طبعته الثانية ، والذي سيقام في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر المقبل ، وهو ما ستدرسه غرفة القاهرة مع المرحلة القادمة.