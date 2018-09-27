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رياضة

محاضرة فنية أخيرة لكارتيرون اليوم استعدادا لمواجهة النجمة اللبناني

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:29 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون محاضرة فنية أخيرة في الخامسة مساء اليوم الخميس داخل مقر إقامة الفريق في بيروت؛ استعدادا لمواجهة النجمة اللبناني.

تشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة للاعبين قبل مواجهة النجمة اللبناني اليوم، بالإضافة إلى تذكير اللاعبين بخطة المباراة وإعلان تشكيل الفريق.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجمة اللبناني في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المدينة الرياضية في إياب دور الـ 32 لبطولة «كأس زايد» للأندية الأبطال.

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