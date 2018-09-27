زكريا ناصف: الأهلي فوق الجميع لمن يريد أن يعرف

شارك " زكريا ناصف " لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الاسبق ،فى هاشتاج، #الأهلي_فوق_الجميع



وغرد "زكريا " من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر #الأهلي_فوق_الجميع لمن يريد أن يعرف ... وأكرر فكر كثيرآ قبل أن يرتبط اسمك بالأهلي فهو يعطيك أكثر مما تطلب#الأهلي بجماهيره العاشقة وصوت أعضاؤه الحر ودعم محبيه".



واضاف "#الأهلي بموروثاته وإنجازاته سيبقي دائمآ مهما واجه من تحديات وأزمات بالأمس الفرع الرابع وغدآ إقرار لائحته".