ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

سيد شعبان يستغيث بوزير التموين بعد رفض مكتب كفر شكر إضافة أولاده

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:33 م
صدى البلد
كريم ناصر
استغاث سيد شعبان محمد أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى، عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، بالدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمساعدته على إضافة أولاده ببطاقة التموين.

وقال "شعبان" البالغ من العمر اربعين عاما، والمقيم بكفر شكر بشبرا بمحافظة القليوبية، إنه يعمل اعمال حرة وغير قادر على تحمل نفقات زوجته وأولاده.

ولفت إلى أن مكتب تموين كفر شكر، رفض إضافة أولاده إلى البطاقة التموينية بعدما تقدم بطلب اضافتهم عدة مرات، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى ولكن بلا رد.

ودعا شعبان، من يرغب بمساعدته على وجود عمل التواصل معه على الرقم ٠١١١٥٣٤٥٦٧٤

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056

ترشيحاتنا

مذيعة الـ سنجل مازر تعود مجدداً بعد إلغاء حبسها 3 سنوات وتوجه رسالة لمحاميها

ردود فعل إسرائيل علي تصريحات ترامب بـ حل الدولتين

للرجال فقط ..استعيد شبابك بملعقة من هذا الخليط على الريق

حكم من ذبح احتفالا ببناء منزل جديد

موعد مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي والقنوات الناقلة

الكاف يكشف حقيقة منع جماهير الأهلى من حضور مباراة وفاق سطيف

الأهلي يرد على كرم ضيافة رئيس النجمة اللبناني بهدية درع وعلم

ميجان ماركل تكسر قوانين القصر الملكي

مدير مدرسة يستخدم حلا سحريا لأزمة المقاعد الأمامية.. صور

خسائر فادحة لـ الجماعة الإرهابية فى تركيا بسبب العقارات.. فيديو

سؤال يستفز ياسمين رئيس.. والنجمة ترد: معلش ليه وده من إيه؟

موعد مباراة الأهلى والنجمة اللبنانى والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. أحمد مجدي دخل المستشفى لتركيب شريحة باليد فخرج جثة هامدة

أمن الجيزة توفر الخضروات والفاكهة بمبادرة كلنا واحد بـ 3 مناطق.. صور

صندوق مكافحة المخدرات يشن مبادرة لتوعية الطلاب الجدد بالجامعات

مدير مدرسة يستخدم حلا سحريا لأزمة المقاعد الأمامية.. صور

محافظ المنوفية يقبل رأس المفتي ويستقبله على باب الديوان العام.. صور

فيديو

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل الأرز البسمتي.. و7 فوائد لتناوله
طريقة عمل الحمام الكداب
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو
الرئيس البرتغالي: السيسي دعاني لحضور منتدى شباب العالم في نوفمبر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟