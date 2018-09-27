سيد شعبان يستغيث بوزير التموين بعد رفض مكتب كفر شكر إضافة أولاده

استغاث سيد شعبان محمد أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى، عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، بالدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمساعدته على إضافة أولاده ببطاقة التموين.



وقال "شعبان" البالغ من العمر اربعين عاما، والمقيم بكفر شكر بشبرا بمحافظة القليوبية، إنه يعمل اعمال حرة وغير قادر على تحمل نفقات زوجته وأولاده.



ولفت إلى أن مكتب تموين كفر شكر، رفض إضافة أولاده إلى البطاقة التموينية بعدما تقدم بطلب اضافتهم عدة مرات، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى ولكن بلا رد.



ودعا شعبان، من يرغب بمساعدته على وجود عمل التواصل معه على الرقم ٠١١١٥٣٤٥٦٧٤



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056