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رياضة

حسام عاشور: لدينا 3 أسباب للفوز على النجمة اللبناني

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:46 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمواجهة النجمة اللبناني اليوم في إياب دور الـ 32 من بطولة «كأس زايد» للأندية الأبطال.

وأضاف: "لدينا 3 أسباب تدفعنا لتحقيق الفوز اليوم؛ يأتي في مقدمتها رغبتنا في استكمال مشوار الفريق في البطولة العربية من أجل المنافسة على لقبها".

وأوضح أن السبب الثاني يتمثل في أهمية تحقيق الفوز كأمر معنوي وتحفيزي قبل لقاء وفاق سطيف الجزائري المقرر له 2 أكتوبر المقبل في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح قائد الأهلي، أن السبب الثالث يتمثل في رغبة اللاعبين في تعويض النتيجة السلبية التي تحققت في مباراة الذهاب، وتأكيد قدرة الأهلي علي تخطي عقبة النجمة اللبناني وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

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