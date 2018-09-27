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رياضة

مران قوي للغائبين عن مباراة الأهلي أمام النجمة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:49 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
ادى مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة النادي الأهلى أمام نظيره النجمة اللبناني، مرانا قويا صباح اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقاد حسين عبدالدايم، مساعد مخطط أحمال الفريق مران اللاعبين، وشارك فيه كل من ناصر ماهر ومروان محسن، وعمرو السولية وأحمد علاء ورامي ربيعة، وعمار حمدي وباسم علي وعمرو بركات وأحمد ريان وعمرو جمال ومحمود الجزار.

وكان مروان محسن قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة النيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

فيما كان السولية قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة الماضية؛ بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الضامة، وخاض برنامج علاج طبيعي على مدار الفترة الماضية.

ويلتقي الأهلي مع النجمة اللبناني اليوم الخميس في بيروت ضمن إياب دور الـ 32 لبطولة «كأس زايد» للأندية الأبطال.

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