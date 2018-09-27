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رياضة

وزير الرياضة يلتقي خبراء هولنديين لمناقشة تطوير المشروع القومي للناشئين

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:46 م
صدى البلد
ريهام بكير
التقي صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع جاريد ميلر رئيس ممثل شركة فسيوميد، وفاوتر لاهندايك مدير شركة ستار لاب الهولندية لبحث التعاون في تطوير المشروع القومي للناشئين والعمل علي الارتقاء به في مرحلة اكتشاف المواهب الرياضية في القاهرة والمحافظات للوصول بالمواهب المصرية إلى مرحلة الاحتراف، وكذلك الاستفادة من المصريين المقيمين في الخارج من الموهوبين الناشئين لضمهم لمنتخب مصر تمهيدا لمشاركتهم في البطولات الدولية، وعمل معسكرات تدريبية لهم للارتقاء بالمستوي التعليمي والمهاري للاعبين.

وأعرب الجانب الهولندي عن إعجابه بالمنشآت الرياضية والإمكانيات التي تتمتع بها من صالات مجهزة على أعلى مستوى وأدوات رياضية واستغلال تلك الإمكانيات في اكتشاف المواهب من الناشئين وتطوير مهاراتهم من خلال منظومة احترافية لإنتاج ابطال محترفين.

جدير بالذكر أن الجانب الهولندي قد قام بزيارة لمستشفى الطب الرياضي بمدينة نصر أمس ومن المقرر ان يقوم الجانب الهولندي بوضع مقترح للعمل علي تطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، كما سيقوم بجولة اليوم – الخميس- للمركز الأولمبي بالمعادي للتعرف على امكانياتها 
وتجهيزاته.
وزير الرياضة يلتقي خبراء هولنديين لمناقشة تطوير المشروع القومي للناشئين
وزير الرياضة يلتقي خبراء هولنديين لمناقشة تطوير المشروع القومي للناشئين
وزير الرياضة يلتقي خبراء هولنديين لمناقشة تطوير المشروع القومي للناشئين

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