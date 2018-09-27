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أخبار العالم

نتنياهو يتحدى ترامب: لن تقوم دولة فلسطينية خلال حكمي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:49 م
صدى البلد
سمر صالح
ردّ رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول حل الدولتين بالتأكيد أنه في ظل حكمه لن تقوم دولة فلسطينية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدعم حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل)، ويجب على إسرائيل أن تفعل شيئا لصالح الفلسطينيين.

وقال "ترامب": أحب حل الدولتين فهو يعمل بشكل أفضل واضاف نتنياهو: "كل واحد يفسر معنى دولة بطريقته الخاصة، والسؤال اذا كانت الدولة التي ستقوم الى جانب اسرائيل دولة تشبه كوستاريكا أم انها تشبه ايران؟

وجاءت أقوال ترامب أمام الصحفيين عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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