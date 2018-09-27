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رياضة

شاهد .. #الاهلي_فوق_الجميع .. رسالة نجوم القلعة الحمراء ردا على محاولات التقليل

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:51 م
صدى البلد
منار نور
تفاعل عدد من لاعبى منتخب مصر بهاشتاج #الاهلي_فوق_الجميع، استعرضوا فيها بعض إنجازات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب وأكدوا فيها على دعم المجلس ضد أي محاولات للتقليل منه.

شارك عدد من لاعبي النادى الأهلى السابق عماد متعب، وائل جمعة ومحمد ناجي "جدو" ورمضان صبحي،يهاشتاج#الاهلي_فوق_الجميع من خلال حساباتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكانت شركة صلة، قد أعلنت إيقاف كافة استثماراتها بجمهورية مصر العربية فى النادى الأهلى والرياضة المصرية على إثر ما بدر من بعض جماهير القلعة الحمراء.

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