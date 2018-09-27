تعليم المنيا تقيل مدير مدرسة بمغاغة بسبب إصابة تلميذة

قرر محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إقالة "أ. س"، مدير مدرسة الجزيرة 1 الابتدائية، بمركز مغاغة التابع لمحافظة المنيا، وإعادته للعمل كمدرس للمرحلة الابتدائية.



يأتي ذلك عقب سقوط تلميذة بالصف السادس الابتدائي على سلم المدرسة أثناء الفسحة المدرسية، وتدافع التلاميذ فوقها، ما أدى إلى إصابتها بكدمات وسجحات.



وعلى الفور تم نقلها للمستشفى لإجراء الإسعافات الأولية لها، وتماثلت للشفاء.

