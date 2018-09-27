المانسترلي: لجنة مصغرة لعقد حوارات مجتمعية لتطوير منظومة السياحة

التقي الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية بغرفة شركات السياحة بالمحافظة، برئاسة علي المانسترلي رئيس الغرفة في اجتماع استمر قرابة الـ3 ساعات لبحث تطوير وتنشيط السياحة الى عروس البحر، وكيفية الاهتمام بالمعالم السياحية والاثرية بالمحافظة، ووضع أفكار وتصورات لتنمية وتنشيط السياحة بالاسكندرية ليتم وضعها على الخريطة السياحية العالمية.



وقال على المانسترلي في تصريحات صحفية له اليوم أن الدكتور عبد العزيز قنصوة رجل متفاهم ومدرك لأهمية السياحة ودورها في تنشيط الاقتصاد وتوفير دخل كبير في حال تم تطوير المنظومة السياحية ولو اهتممنا بها أكثر، مؤكدًا على اهمية وضع أفكار خارج الصندوق لتنشيط السياحة وانه مستعد لتقديم كل الدعم لقطاع السياحة بالمحافظة من أجل ان يحقق نهضة حقيقية تعود بالفائدة على جميع القطاعات بالمحافظة لان السياحة قاطرة لو تحركت ستسحب معها العديد من القطاعات والصناعات الاخري.



وأوضح المانسترلي أنه تم الاتفاق مع محافظ الاسكندرية على تشكيل لجنة مصغرة تضم رئيس غرفة شركات السياحة بالمحافظة، واسامة الخولي وكيل أول وزارة السياحة بالاسكندرية، حنان قطارة عميد كلية سياحة وفنادق بجامعة الاسكندرية، داليا عامر رئيس غرفة الفنادق بالاسكندرية، والدكتورة نرمين عبد الحميد بكلية سياحة وفنادق جامعة الاسكندرية، على أن يكون هدف اللجنة هو عقد اجتماعات مستمرة مع محافظ الاسكندرية وأيضا جميع الأطياف السياحية بالمحافظة، والخبراء والمهتمين بالشأن السياحي سواء مستثمرين او حكوميين او اكاديميين للنقاش وطرح الافكار لتنمية وتنشيط السياحة للمحافظة من خلال وضع خطة قصيرة الاجل واخرى طويلة الأجل للسياحة بالاسكندرية ومن اول اهدافنا هو تحويل الاسكندرية الى محافظة "الكترونية" في جميع الجهات والمصالح والقطاعات واولها قطاع السياحة.



وأوضح المانسترلي ان نسبة الاشغالات حاليا بالمحافظة تتخطى حاجز 90% نظرا لتعدد الفعاليات والمهرجانات التي تقام وستقام ايضا على أرض الاسكندرية خلال الايام القادمة ومنها تواجد مسابقة ملكات جمال مصر في الاسكندرية وافتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائي يوم 3 أكتوبر المقبل مؤكدا ان مثل هذه الفعاليات واللقاءات تسلط الضوء على مدينة الاسكندرية الساحرة محليا وعربيا وعالميا.



وأشار الى أن مهرجان الاسكندرية على سبيل المثال يشارك فيه العديد من دول البحر المتوسط كل عام ويتم دعوة نجوم السينما والفن من دول العالم وكل هذا يصب في مصلحة الاسكندرية ويعتبر نوعا مهما من أنواع تنشيط السياحة للمحافظة.