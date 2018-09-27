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محافظات

صرف إعانات مالية للعاملين بالقطاع الخاص في شمال سيناء

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:21 م
صرف اعانات مالية
صرف اعانات مالية للعاملين بالقطاع الخاص في شمال سيناء
احمد صالح
صرفت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء إعانات مادية للعاملين بالمنشآت الخاصة بالعريش المتضررين من الأوضاع التي تمر بها سيناء من بداية شهر فبراير الماضي 2018 .

وقدمت مديرية القوى العاملة للعاملين بمنشآت خاصة بالجمعيات الاهلية والتنموية والمنشآت السياحية والمدارس والمعاهد التعليمية الخاصة بالعريش مبالغ مالية وإعانة لتعويض العاملين بتلك المنشآت عن فترة توقف صرف الرواتب خلال الأشهر الماضية.

ووجه العاملين الشكر لمسؤولي صندوق إعانات الطوارئ بالمديرية على حرص وزارة القوى العاملة على رفع المعاناة عن العاملين بتلك المنشآت .

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