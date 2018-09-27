مجازاة 12 من العاملين برئاسة حي أول الزقازيق بسبب التزويغ

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجازاة 12 من العاملين برئاسة حي أول الزقازيق بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني .





وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشأت الحكومية لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل .



