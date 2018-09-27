مجازاة 12 من العاملين برئاسة حي أول الزقازيق بسبب التزويغ

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجازاة 12 من العاملين برئاسة حي أول الزقازيق بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني .
وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشأت الحكومية لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل .
كانت لجنة من مديرية التنظيم والإدارة قامت بالمرور المفاجئ على رئاسة حي أول الزقازيق وتبين عدم تواجد (12) من العاملين برئاسة الحي أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية و تم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين الغير ملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.