الطفل الباكي ينتقم ليأخذ حقه.. يمسح الفيديو من موبايل والدته.. الوزارة تعاقب المسئولين عن تصويره.. والأب يتخذ الإجراءات القانونية ضد المدرسة

التلميذ الباكي: أنا زعلان عشان زمايلى في المدرسة بيتريقوا عليا

والد التلميذ الباكي: مش من حق حد يصور ابني وينشر الفيديو

التعليم تخصم 10 أيام من راتب العاملة التي صورت فيديو التلميذ الباكي

حظيت أزمة التلميذ الباكي باهتمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث عبر المصريون عن تعاطفهم الشديد مع التلميذ الذي ظهر في الفيديو المتداول وهو يبكي ويستعطف معلمته لتتركه ينام ربع ساعة فقط.وقد تسبب هذا الفيديو في إثارة حالة من الغضب لدى معظم المصريين، بسبب ظهور معلمة الفصل وهي تحمل في يدها عصا داخل الفصل، وقيام معلمة أخرى بتصوير الواقعة وبثها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رغم منع التليفونات المحمولة بالمدارس.من جانبه، عبر محمد أحمد صالح، التلميذ الباكى بإحدى المدارس، عن حزنه بسبب انتشار فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى، معلقًا: «الكل بقى عارفنى من خلال الفيديو المنتشر على الفيس بس أنا زعلان عشان زمايلى في المدرسة بيتريقوا عليا».وقال صالح، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، إنه عندما شاهد الفيديو على موبايل والدته قام بمسحه وانهار من البكاء.وعلق على قوله للمعلمة «عايز أنام يا حاجة»، فقال: «دى ست كبيرة في السن وعشان كده قولت لها يا حاجة بس»، وأكد أنه لا يحبها لأنها تقوم بضربه.في السياق نفسه، أعرب أحمد صالح، والد التلميذ الباكي، عن مدى أسفه وحزنه على ما جرى مع ابنه في الفصل بأول يوم مدرسة، حيث أكد أن الأمر في بدايته لم يسبب لهم أي ضيق، لكن بعد التعليقات التي قرأها على الفيديو المنتشر على "فيس بوك"، شعر بالضيق بسبب سخرية الرواد من الطفل وطريقة حديثه.وأضاف صالح، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه يرفض تمامًا تداول الفيديو بهذا الشكل على "فيس بوك"، مطالبًا الرواد بالتوقف عن نشره، وتابع: "تعليقات الناس على الفيديو جرحتنا والموضوع كبر واتعمل عليه كومكس للسخرية".وروى والد التلميذ الباكي حقيقة الأمر، حيث أكد أن الطفل محمد كان يعاني من كسر في قدمه قبل بدء العام الدراسي بشهرين، وأنه مازال يشعر بألم في قدمه ولم يسترد صحته بالكامل، كما أنه لم يكن مهيأ للنوم باكرًا للاستيقاظ للمدرسة خلال الفترة الماضية لذلك شعر بالنعاس في أول يوم بسبب تعب قدمه.وقال: "الولد لسه فاكك الجبس قبل المدرسة ولسه بيعرج على رجله، وكنا بنحاول نراضيه الفترة اللي فاتت أثناء الجبس وبنحقق له كل طلباته حتى لما طلب يحلق شعره بالقصة اللي ظهر بها في الفيديو المتداول الناس اتريقت عليه وعلى طريقة كلامه".وأضاف والد التلميذ الباكي أن محمد لم يكن يوجه حديثه بطلب النوم إلى معلمته بل لـ" الدادة"، لكن أحد المدرسين في الفصل قام بتصويره ونشر الفيديو، معربًا عن رفضه لهذا الأمر، قائلًا:" مش من حق المدرس نشر الفيديو".وأوضح والد التلميذ الباكي أنه سيتخذ إجراءً قانونيًا تجاه المدرس الذي قام بنشر الفيديو، لكنه يخشى على مستقبل طفله حتى لا يتسبب ذلك في أي إجراء تعسفي ضده، مؤكدًا أن إدارة المدرسة لم تتواصل نهائيًا مع أسرة الطفل حتى الآن.من جانبها، تحركت وزارة التربية والتعليم على الفور بعد انتشار هذا الفيديو، حيث كشف الإعلامى أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الإجراءات التي تم اتخاذها في واقعة التلميذ الباكي الذي طلب من معلمته أن ينام ربع ساعة.وقال خيري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه صدر قرار بمجازاة كل من "ع. م"، مدير مدرسة منية السرج الابتدائية التابعة لإدارة الساحل التعليمية الابتدائية التابعة لإدارة الساحل التعليمية، بالخصم ثلاث أيام للتقصير فى الإشراف، و"س. ع"، معلمة الفصل، بالخصم خمسة أيام من راتبها للتعامل بأسلوب غير تربوى، و"س. ص"، عاملة بذات المدرسة، بالإنذار لتواجدها بدون سبب داخل الفصل، و"م. ع"، معلم، بالخصم 10 أيام من راتبه لقيامه بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل، مع نقله لديوان الإدارة بذات الدرجة والوظيفة.وأوضح أنه بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا بدأت الوزارة تبحث عن التلميذ، وبدأت عمليات التحقيق والمتابعة، وتبين أن هذا التلميذ هو تلميذ بالصف الأول الابتدائي بمدرسة منية السرج الابتدائية التابعة لإدارة الساحل التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة استفزها أن المعلمة التي ظهرت في الفيديو وبيدها عصا تعاملت بطريقة غير تربوية مع التلميذ.وأكد خيري أنه تم التوصل لهوية مصور الفيديو، مشيرا إلى أن أحد المعلمين بالمدرسة ويدعى "م. ع" هو من قام بالتصوير ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.