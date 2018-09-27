الزملوط: جمعيات أهلية ستتحمل نصف تكلفة المرافق بالوادى الجديد

اكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ان المحافظة ستساهم بنسبة 50 % لتوصيل المرافق الأساسية الى اراضى وتقسيمات جمعيات المحافظة التعاونية للإسكان التابعة للمصالح الحكومية والجمعيات الأهلية المختلفة بمركزى الخارجة والداخلة، على ان تتحمل الجمعيات نسبة الـ50 % الأخرى، وذلك حتى يتثنى لأصحاب الأراضى البدء فى إجراءات التراخيص وبناء مسكن ملائم ومناسب.



واضاف الزملوط، ان اصحاب الجمعيات اتفقوا على توفير نسبة 50 % من المرافق الأساسية، والمحافظة جاهزة للبدء الفورى فى عملية توصيل المرافق الأساسية الى الأراضى المختلفة، وذلك بهدف قدرة اصحاب الأراضى على البناء والمساهمة فى حل اي ازمات تجاه حصول الأسر على مسكن ملائم ومناسب من خلال توفير الأراضى المختلفة.



وفى نفس السياق، دعى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بمركزى الخارجة والداخلة الى عقد إجتماع طارئ لدراسة توفير نسبة 50 % من المبالغ المخصصة لتوصيل المرافق الأساسية الى اراضى الجمعيات فى وجود عدد من المسؤولين بالمحافظة لضمان الجدية وتحقيق المطلب الأساسى لأصحاب اراضى الجمعيات التعاونية للأسكان.