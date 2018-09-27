ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الزملوط: جمعيات أهلية ستتحمل نصف تكلفة المرافق بالوادى الجديد

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:33 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
اكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ان المحافظة ستساهم بنسبة 50 % لتوصيل المرافق الأساسية الى اراضى وتقسيمات جمعيات المحافظة التعاونية للإسكان التابعة للمصالح الحكومية والجمعيات الأهلية المختلفة بمركزى الخارجة والداخلة، على ان تتحمل الجمعيات نسبة الـ50 % الأخرى، وذلك حتى يتثنى لأصحاب الأراضى البدء فى إجراءات التراخيص وبناء مسكن ملائم ومناسب.

واضاف الزملوط، ان اصحاب الجمعيات اتفقوا على توفير نسبة 50 % من المرافق الأساسية، والمحافظة جاهزة للبدء الفورى فى عملية توصيل المرافق الأساسية الى الأراضى المختلفة، وذلك بهدف قدرة اصحاب الأراضى على البناء والمساهمة فى حل اي ازمات تجاه حصول الأسر على مسكن ملائم ومناسب من خلال توفير الأراضى المختلفة.

وفى نفس السياق، دعى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بمركزى الخارجة والداخلة الى عقد إجتماع طارئ لدراسة توفير نسبة 50 % من المبالغ المخصصة لتوصيل المرافق الأساسية الى اراضى الجمعيات فى وجود عدد من المسؤولين بالمحافظة لضمان الجدية وتحقيق المطلب الأساسى لأصحاب اراضى الجمعيات التعاونية للأسكان.

ترشيحاتنا

باسل يسري: لقاء السيسي ونتنياهو يعكس جهود مصر لحل القضية الفلسطينية

مباراة الزمالك القادمة .. جروس يعلن جاهزية الأبيض لمواجهة القادسية

استبعاد إيهاب لهيطة من ترشيحات منصب مدير المنتخب في الجهاز الجديد للفراعنة

موعد مباراة الأهلى والنجمة اللبنانى والقنوات الناقلة

سؤال يستفز ياسمين رئيس.. والنجمة ترد: معلش ليه وده من إيه؟

عمرو مصطفى يهاجم الهضبة من جديد ويهدد باتخاذ الإجراءات القانونية

التضامن توضح تفاصيل تأدية الخدمة العامة لخريجي الجامعات.. فيديو

طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون

هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة

الأرصاد: طقس اليوم حار مثير للأتربة والرمال يصاحبها أمطار

لجان البرلمان .. بين الصراع على الرئاسة والانسحاب والتسليم بالأمر الواقع

العثور على ٣ ملايين ونصف علبة دواء داخل مصنع بمدينة بدر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة

ضباط الأمن المركزى يزورون أبناء الشهداء فى المدارس تقديرًا لتضحيات آبائهم

مدبولي يشيد بمشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب في قنا

الزراعة: حملات رقابية على أسواق المبيدات الزراعية بالمحافظات.. صور

فيديو

طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون
أسرع طريقة لتحضير الكاتشب البيتي
طريقة عمل الأرز البسمتي.. و7 فوائد لتناوله
طريقة عمل الحمام الكداب
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟