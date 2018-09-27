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برلمان

وهب الله: مصر تدعم العلاقات مع أفريقيا في كل المجالات

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:15 م
ائتلاف حب الوطن
ائتلاف حب الوطن
أحمد أيمن
قال الدكتور أسامة عقبي، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف حب الوطن، إن النائب محمد وهب الله، رئيس ائتلاف حب الوطن، يشارك اليوم الخميس، في أعمال الدورة ٤١ للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، بصفته نائب رئيس المنظمة، وممثلا عن مصر في المؤتمر، الذي يفتتحه ممثل عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر.

ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية: "أننا ندعم العلاقات مع أفريقيا في كل المجالات"، موضحًا أن ذلك يأتي حرصًا من مصر على امتدادها الأفريقي وتوثيق العلاقات معها.

وأضاف وهب الله، أن الدورة يشارك بها عدد كبير من الوزراء والقيادات النقابية وأصحاب العمل وقيادات عمالية دولية.

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