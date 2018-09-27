وزيرا خارجية الجزائر وفرنسا يبحثان الأوضاع في مالي وليبيا ومكافحة الإرهاب

بحث عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الأوضاع في مالي وليبيا ومكافحة الإرهاب.



وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الخميس إن اللقاء الذي تم على هامش الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تم خلاله تقييم العلاقات بين البلدين وبحث آفاق تطورها خاصة في إطار الموعد المرتقب للتعاون الثنائي ممثلا في اللجنة الاقتصادية المختلطة لجزائرية الفرنسية، المزمع انعقادها في باريس بتاريخ 29 أكتوبر المقبل، وكذا اللجنة الحكومية رفيعة المستوى المرتقبة في الجزائر شهر نوفمبر المقبل.





وتطرق الوزيران إلى الوضع في مالي ومنطقة الساحل وليبيا والصحراء الغربية، بالإضافة إلى مسائل متعلقة بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

