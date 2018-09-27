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محافظات

رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:26 م
صدى البلد
يوسف رجب
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس النواب بقنا، لمناقشة مطالب واحتياجات المحافظة ومقترحات النواب لتطوير منظومة العمل خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة قنا والتى يرافقه خلالها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور خالد عنانى وزير الآثار، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد نواب قنا، خلال استقبالهم رئيس الوزراء، أنهم سيعرضون الكثير من الموضوعات والاحتياجات على رئيس الوزراء خلال الاجتماع، من أبرزها مشكلة السماد والأحوزة العمرانية والصرف الصحى.

يذكر أن زيارة رئيس الوزراء بدأت بتفقد معبد دندرة، وتبعها جولة لعدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، ومن المقرر أن يختتم زيارته للمحافظة بتفقد مشروعه محور قوص- نقادة.
رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة
رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة
رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة
رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة
رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة
رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة
رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة
رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة
رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة
رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة
رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة
رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة
رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة

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