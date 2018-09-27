قطاع وسط الشرقية يشن حملة تفتيشية وتموينية على الأسواق.. صور

شكّلت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة تموينية تحت إشراف يسرى كمال، رئيس قطاع تموين وسط الشرقية.





وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 727 ج ادط مركز ابو حماد، ضد "م.ف.ح" صاحب مدشة وتصنيع الأعلاف والإتجار بها بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 33 شيكارة علف دواجن ونخالة خشنة وملح طعام وشكاير جيلومتين وETIAOPA المنشأ تركيا وفوسفات ثنائي كالسيوم المنشأ تونس وبدوره حجر جيرى.





كما تم تحرير محضر رقم 726 ج ادط مركز أبو حماد، ضد "م.م.م" صاحب هنجر الإتجار فى الأعلاف والحبوب بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 20 شيكارة علف مركز بروتين تسمين و10 شيكارة خليط زوائد.

بينما تم تحرير محضر رقم 725 ج اد ط ضد "هناء.ع.ع" صاحبة سوبر ماركت أبو حماد لبيع علبة سجائر أزيد من السعر.





وتم تحرير المحضر رقم 724 ج ادط ابو حماد ضد "ه.م.ع" صاحب مخبز شامى سياحى بدون ترخيص وتم التحفظ على خبز.





وتم تحرير محاضر إثبات حالة ضد المخابز المخالفة الآتية: ضد "ر.ج" ا بأبو حماد للتصرف في 13 شيكارة دقيق بلدى مدعم من حصة المخبز وكذا عدد مخالفات أخرى 9 مخالفات 4 ناقص وزن و3 عدم نظافة ادوات عجين 1 مواصفات" وتجميع اسمدة محظور التدوال 5 شيكارة.



