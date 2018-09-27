ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بوتين يشيد بالعلاقات بين موسكو ودوشنبه

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:20 م
صدى البلد
أش أ
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات بين موسكو ودوشنبه.

وذكرت الرئاسة الروسية -في بيان اليوم الخميس- أن بوتين بعث ببرقية تهنئة لمنظمي وضيوف المعرض الوثائقي التاريخي "روسيا وطاجيكستان-على طريق الصداقة والإبداع" المنعقد حاليا في روسيا.

وذكر بوتين في برقيته أنه :"يرحب بحرارة بضيوف ومنظمي المعرض المكرس لتاريخ العلاقات بين بلدينا وشعبينا"، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تتزامن مع مرور 25 عامًا على معاهدة الصداقة والتعاون بين روسيا وطاجيكستان.

وأشار الرئيس الروسي في برقيته إلى أن العلاقات بين البلدين انتقلت خلال ربع القرن الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتحالف، مما سمح بقيام حوار سياسي ثنائي غني وتجارة مثمرة وتعاون اقتصادي واستثماري وعلمي وفني وعسكري بينهما.

وأشاد بوتين بتعاون موسكو ودوشنبه لتنسيق الجهود في الشئون الإقليمية والدولية وضمن رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وغيرها من المنظمات.

ترشيحاتنا

تفاصيل أضخم مشروع سياحي سعودي على البحر الأحمر

تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام النجمة

نتنياهو يتحدى ترامب: لن تقوم دولة فلسطينية خلال حكمي

شاهد.. ميدو يعلن عن مفاجأة للجمهور تتعلق بمسيرته الكروية

مشيخة الأزهر تأمر بتحقيق عاجل مع معلم اعتدى على تلميذ بالشرقية ..صور

لهذا السبب.. خطاب ترامب في الأمم المتحدة الأسوأ لـ إسرائيل

معروف يوسف يقرر الاستغناء عن مستحقاته المادية في الزمالك

بعد أقل من 24 ساعة على زيارة رئيس الوزراء.. سقوط بوابة مستشفى ساقلتة على رأس فرد أمن

5 معلومات مرعبة عن الجثث والمومياوات.. أغربها بوذا والفراعنة والقطط

سيدة تضع فى الشارع بعد فشل رحلة البحث عن طبيب بالإسماعيلية

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة .. السبت

شاهد .. #الاهلي_فوق_الجميع .. رسالة نجوم القلعة الحمراء ردا على محاولات التقليل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضباط الأمن المركزى يزورون أبناء الشهداء فى المدارس تقديرًا لتضحيات آبائهم

مدبولي يشيد بمشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب في قنا

الزراعة: حملات رقابية على أسواق المبيدات الزراعية بالمحافظات.. صور

البابا تواضروس يزور دير العذراء ويوحنا الحبيب بأوهايو .. صور

كارثة.. أحمد مجدي دخل المستشفى لتركيب شريحة باليد فخرج جثة هامدة

فيديو

طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون
أسرع طريقة لتحضير الكاتشب البيتي
طريقة عمل الأرز البسمتي.. و7 فوائد لتناوله
طريقة عمل الحمام الكداب
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟