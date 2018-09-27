بوتين يشيد بالعلاقات بين موسكو ودوشنبه

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات بين موسكو ودوشنبه.



وذكرت الرئاسة الروسية -في بيان اليوم الخميس- أن بوتين بعث ببرقية تهنئة لمنظمي وضيوف المعرض الوثائقي التاريخي "روسيا وطاجيكستان-على طريق الصداقة والإبداع" المنعقد حاليا في روسيا.



وذكر بوتين في برقيته أنه :"يرحب بحرارة بضيوف ومنظمي المعرض المكرس لتاريخ العلاقات بين بلدينا وشعبينا"، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تتزامن مع مرور 25 عامًا على معاهدة الصداقة والتعاون بين روسيا وطاجيكستان.



وأشار الرئيس الروسي في برقيته إلى أن العلاقات بين البلدين انتقلت خلال ربع القرن الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتحالف، مما سمح بقيام حوار سياسي ثنائي غني وتجارة مثمرة وتعاون اقتصادي واستثماري وعلمي وفني وعسكري بينهما.



وأشاد بوتين بتعاون موسكو ودوشنبه لتنسيق الجهود في الشئون الإقليمية والدولية وضمن رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وغيرها من المنظمات.