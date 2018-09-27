بعد أقل من 24 ساعة على زيارة رئيس الوزراء.. سقوط بوابة مستشفى ساقلتة على رأس فرد أمن

أصيب فرد أمن بمستشفى ساقلتة المركزي بسوهاج، اليوم، الخميس، إثر سقوط بوابة المستشفى عليه، وتم نقله لمستشفى الهلال لتلقي العلاج، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي للمستشفى.



وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بسقوط بوابة المستشفى على أحد عمال الأمن، وبالفحص تبين أنه أثناء خدمة محمد هاشم عثمان، 22 عاما، عامل أمن بالمستشفى، مقيم بندر ساقلتة، سقط عليه الباب الحديدي، ما أدى لحدوث إصابته بجروح رضية بفروة الرأس، واشتباه كسر بالكتف اليمنى ونزيف بالبطن.



وبسؤال والده مصطفى هاشم عثمان مخيمر، 55 عاما، عامل، مقيم بذات الناحية، اتهم إدارة المستشفى بالإهمال، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.