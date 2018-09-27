ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

بعد أقل من 24 ساعة على زيارة رئيس الوزراء.. سقوط بوابة مستشفى ساقلتة على رأس فرد أمن

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:07 م
صدى البلد
خالد رياض
أصيب فرد أمن بمستشفى ساقلتة المركزي بسوهاج، اليوم، الخميس، إثر سقوط بوابة المستشفى عليه، وتم نقله لمستشفى الهلال لتلقي العلاج، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي للمستشفى.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بسقوط بوابة المستشفى على أحد عمال الأمن، وبالفحص تبين أنه أثناء خدمة محمد هاشم عثمان، 22 عاما، عامل أمن بالمستشفى، مقيم بندر ساقلتة، سقط عليه الباب الحديدي، ما أدى لحدوث إصابته بجروح رضية بفروة الرأس، واشتباه كسر بالكتف اليمنى ونزيف بالبطن.

وبسؤال والده مصطفى هاشم عثمان مخيمر، 55 عاما، عامل، مقيم بذات الناحية، اتهم إدارة المستشفى بالإهمال، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ترشيحاتنا

بعد أقل من 24 ساعة على زيارة رئيس الوزراء.. سقوط بوابة مستشفى ساقلتة على رأس فرد أمن

مجدي الهواري يوجه رسالة قوية لـ كلوب بسبب محمد صلاح: بصراحة تستاهل

التضامن توضح تفاصيل تأدية الخدمة العامة لخريجي الجامعات.. فيديو

مقتل عامل على يد زوج شقيقته في طهطا بسبب خلافات المصاهرة

مذيعة الـ سنجل مازر تعود مجدداً بعد إلغاء حبسها 3 سنوات وتوجه رسالة لمحاميها

الكاف يكشف حقيقة منع جماهير الأهلى من حضور مباراة وفاق سطيف

أول تعليق من بنك الكويت الوطني بعد اندلاع حريق ضخم في أحد مقراته

شاهد.. ميدو يعلن عن مفاجأة للجمهور تتعلق بمسيرته الكروية

سؤال يستفز ياسمين رئيس.. والنجمة ترد: معلش ليه وده من إيه؟

نبيل الحلفاوي يعلق على عمومية الأهلي ومحمود البزاوي يرد

حقيقة بابلو إسكوبار المغرب.. يرغب فى شراء مدينة طنجة وتهجير الشباب لإسبانيا

تفاصيل أضخم مشروع سياحي سعودي على البحر الأحمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضباط الأمن المركزى يزورون أبناء الشهداء فى المدارس تقديرًا لتضحيات آبائهم

مدبولي يشيد بمشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب في قنا

الزراعة: حملات رقابية على أسواق المبيدات الزراعية بالمحافظات.. صور

البابا تواضروس يزور دير العذراء ويوحنا الحبيب بأوهايو .. صور

كارثة.. أحمد مجدي دخل المستشفى لتركيب شريحة باليد فخرج جثة هامدة

فيديو

طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون
أسرع طريقة لتحضير الكاتشب البيتي
طريقة عمل الأرز البسمتي.. و7 فوائد لتناوله
طريقة عمل الحمام الكداب
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟