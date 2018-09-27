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أخبار العالم

الصين تؤكد تمسكها بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وفقا للقانون

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:16 م
صدى البلد
أش أ
أكدت الصين اليوم /الخميس/ أنها تحترم وتتمسك بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وفقا للقانون والقوانين الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على سؤال حول تحليق قاذفة قنابل "بي -52" تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق جزر متنازع عليها بين الصين واليابان في بحر الصين الجنوبي.

وقال شوانج إن بلاده تعارض بشدة محاولة أي دولة انتهاك سيادتها، والإضرار بالأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

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