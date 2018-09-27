بعد إعلان ترامب فرض عقوبات في نوفمبر.. العزلة تعصف بإيران.. أطراف الاتفاق النووي يرضخون لنفط البيت الأبيض.. والحليفتان روسيا والصين ترفضان المساعدة

العزلة تحاوط إيران بعد إعلان ترامب فرض عقوبات في نوفمبر

نظام الملالي يعاني من مشاكل داخلية وخارجية تنذر بنهايته

أطراف "الاتفاق النووي" يرضخون لنفط البيت الأبيض.. وروسيا والصين ترفضان المساعدة

"إيكونوميست" تؤكد: النظام الإيراني ليس أمامه سوى الدفاع ونظريات المؤامرة

خلال فعاليات الدورة الـ73 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكد للمجتمع مدى حرص وجدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معاقبة إيران واعتبارها أنها السبب الرئيسي للمشكلات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.فعلى حد وصف الرئيس الأمريكي، خلال كلمته بالأمم المتحدة، أمس، الأربعاء، يعكف "النظام الديكتاوري الفاسد على نشر الفوضى ودعم الإرهاب بالمنطقة"، مستفيدًا بذلك من الفوائد الاقتصادية للاتفاق النووي"، ولما كان هذا الخطاب العدائي تجاه طهران جزءًا من حملة ترامب الانتخابية، فلقد رأينا جميعًا أن ترامب نفذ تعهداته حينما كان مرشحًا وانسحب فعلا من الاتفاق النووي.وأفردت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، أمس، الأربعاء، تقريرًا مطولًا بعنوان "مشاكل وأزمات إيران تتفاقم في الداخل والخارج"، استعرضت فيه الوسائل والطرق التي اتبعها النظام الإيراني في الرد على العقوبات الأمريكية المتعددة وجهود ترامب في تقويض النفوذ الإيراني داخل منطقة الشرق الأوسط.وقالت المجلة إن إيران لطالما كان ردها متوقعًا ودفاعيًا، بيد أن الرئيس حسن روحاني أصر على رفض لقاء ترامب مشبهًا نبرة خطاباته تجاه إيران بأنها "نزعة كراهية تشبه الخطاب النازي الهتلري"، مؤكدًا أن طهران ستنتصر على واشنطن، ومع ذلك لا يعتبر الرئيس الأمريكي المصدر الوحيد الذي يهدد نظام الملالي، ذلك أن هجوم الأحواز الذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل يوم 22 سبتمبر الماضي، هو أبرز دليل على ذلك.وأضافت المجلة البريطانية أن هناك جهتين أعلنتا مسئوليتهما عن الحادث، الأولى كانت "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، وهي حركة معارضة للوجود الإيراني في إقليم الأهواز، تأسست عام 1999 من قبل مجموعة من عرب الأهواز المقيمين في أوروبا، وتهدف الحركة إلى إنشاء دولة عربية في الإقليم، وبدأت نشاطها المسلح ضد إيران في يونيو من عام 2005.أما الكيان الثاني الذي أعلن مسئوليته عن الهجوم كان بالطبع تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي استهدف البرلمان الإيراني العام الماضي، لكن وبحسب "إيكونومسيت" هذا الأمر هو مجرد "فبركة إعلامية" من قبل التنظيم، وذلك لحشد التأييد الدولي من جانب مواليه، ومع ذلك فإن المسئولين الإيرانيين لديهم ولعًا شديدًا بنظريات المؤامرة، لذلك ليس صعبًا على الجميع أن يدرك لماذا يلقي النظام الإيراني باللوم على جهات خارجية.في الوقت نفسه، يعتبر البيت الأبيض مرتعًا لمسئولين يطالبون بتغيير فوري للنظام الإيراني، كما أن عديدًا من مستشاري ترامب أعلنوا تأييده لمنظمة "مجاهدي خلق"، وهي أكبر شبكة حقيقية معارضة لإيران ومنظمة كانت مصفنة منذ وقتٍ ليس بالبعيد على أنها إرهابية سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، ناهيك عن أنها تحظى بسمعة سيئة للغاية لدى بعض المعسكر الإصلاحي داخل إيران.هذا ناهيك عن المستشار القانوني لترامب، رودي جولياني، يعتبر أحد الوجوه البارزة التي تولت الدفاع عن المنظمة، وكذا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي وصف المنظمة بأنها "معارضة نابضة بالحياة"؛ وفي يوم 23 سبتمبر، حذر عددًا من المسئولين الأمريكيين السابقين من أن إيران ليس أمامها خياراتٍ كثيرة سوى الحرب مع واشنطن أو الاستسلام.ووفقًا للمجلة، فإن إحساس إيران بالحصار والعزلة في طريقه للتفاقم، بيد أن ترامب أعلن، الأسبوع الجاري، فرض مزيدٍ من العقوبات الاقتصادية على الصناعة النفطية لنظام الملالي وأن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل، ونتيجة لذلك، ستقوم اليابان وكوريا الجنوبية وسيرلانكا وعددًا من الدول الأوروبية بتخفيض صادرت النفط من طهران، في حين قد تعرض واشنطن الخام القادم من احتياطاتها بأسعار أرخص، وهو ما سيجعل دولة مثل الهند تحذو حذوها.ورغم أن الدول الأوروبية التي وقعت الاتفاق النووي الإيراني، لا تزال ملزمة به، إلا أن بعضها قد ترك نظام الملالي في مهب الريح؛ حيث قام البنك المركزي الفرنسي بالتراجع عن خطط تمويل الصادرات الفرنسية إلى إيران، في حين قلصت حكومة الرئيس ماكرون التمثيل الدبلوماسي بينها وبين إيران ولم تعين سفيرًا جديدًا لها هناك.في المقابل، تسعى إيران للحصول على دعم من روسيا والصين، إلا أن الأولى نجحت في إعطائها ظهرها، وذلك في سوق النفط، أما بكين فليست مستعدة لدعم طهران في الوقت الذي تشتد فيه وطأة حربها التجارية مع إدارة ترامب.ويلوح نظام روحاني على أنه يعاني من شتاتٍ عظيم بسبب سياسته الخارجية المتخبطة، متناسيًا بذلك الأزمات الداخلية التي تعصف ببلاده، والمظاهرات بالآلاف التي تشهدها كل يوم شوارع المحافظات الإيراني مطالبة بتغيير النظام والعدالة الاجتماعية وتقويض الأيدولوجية "الملالية" المتطرفة.وأمس، الأربعاء، سجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا منخفضا مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية، بعد تهديدات ترامب بفرض العقوبات، لتتواصل الأرقام الحمراء هيمنتها على لوحات سعر العملة في الصرافات.وبدأ تراجع العملة في خريف 2017 حين هدد الرئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاق، والتراجع مستمر منذ أن نفذ وعيده وسحب بلاده من الاتفاق في مايو الماضي، وتلت هذا الانسحاب إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران في مطلع أغسطس، على أن تفرض مجموعة جديدة من العقوبات في نوفمبر تستهدف قطاع الطاقة، عماد الاقتصاد الإيراني.ولم تنجح السلطات الإيرانية رغم الجهود، التي تبذلها منذ أبريل في وقف هبوط الريال، الذي تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة.