الصين تصف تحليق قاذفات أمريكية أعلى بحر الصين الجنوبي بأنه استفزازي

انتقدت الصين، اليوم /الخميس/، الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تحليق قاذفات "بي-52" في محيط بحر الصين الجنوبي، واصفة ذلك بأنه "استفزازي".



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "رين قوه تشيانغ" -خلال تصريح صحفي- إن بكين تعارض تماما الأعمال العسكرية الاستفزازية التي تقوم بها الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي، مؤكدا أن الصين تحتفظ بحقها في الرد بجميع الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية حقوقها ومصالحها.



وطالب تشيانغ واشنطن باتخاذ إجراءات لتحسين العلاقات العسكرية بين البلدين.



وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا أن قاذفة قنابل بي -52 تابعة للقوات الجوية الأمريكية حلقت أمس الأول /الثلاثاء/ برفقة مقاتلتين يابانيتين فوق جزر متنازع عليها بين الصين واليابان في بحر الصين الجنوبي.

