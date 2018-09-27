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أخبار العالم

كوريا الشمالية توافق على عرض جارتها الجنوبية لعقد اجتماع برلماني

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:18 م
صدى البلد
أش أ
وافقت كوريا الشمالية، على اقتراح سول بعقد أول اجتماع برلماني بين الكوريتين خلال هذا العام.

وقدم رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية مون هي سانج، العرض في خطاب الأسبوع الماضي إلى الزعيم الشرفي الكوري الشمالي كيم يونج نام عبر وزير الوحدة في بيونج يانج، ورد رئيس مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية "تشوي ثاي بوك" على العرض بأنه يوافق على الاقتراح "من حيث المبدأ".

وقال تشوي في رسالته إلى رئيس البرلمان الكوري الجنوبي - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- إن "دور البرلمانات والأحزاب السياسية في الكوريتين مهم للغاية في تنفيذ اتفاقيات القمة بين الكوريتين في أبريل وسبتمبر". و"في هذا الصدد ، وافقنا على العرض من حيث المبدأ."

كما أعرب تشوى عن أمله في أن تصدق الجمعية الوطنية على اتفاقيات القمة بين الكوريتين في أسرع وقت ممكن.

وعقد الرئيس مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قمتهما الثالثة في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر في بيونج يانج ، عقب اجتماعات في أبريل ومايو، وقد رافق رئيس الحزب الحاكم وقادة اثنان من الأحزاب الليبرالية الصغيرة الرئيس مون في زيارته الي بيونج يانج وسلما رسالة شفهية عندما التقيا مع كيم يونج نام، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، ومن المتوقع تحديد موعد وتفاصيل أخرى للاجتماع البرلماني خلال المحادثات الحكومية رفيعة المستوى التي ستجرى قريبا لمناقشة سبل تنفيذ اتفاق القمة الأخير.

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